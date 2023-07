Cherasco, a settembre i lavori per l’asilo nido di Roreto: “Nessun rischio per i rincari, sarà terminato entro un anno”

Inizieranno a settembre i lavori dell’asilo nido a Roreto di Cherasco, appaltati alla ditta torinese Bkmm di Atef Behay. I fondi del Pnrr copriranno 1 milione 148 mila euro, ma l’aumento dei materiali e alcune opere propedeutiche hanno richiesto un ulteriore stanziamento di oltre 200 mila euro.



Il sindaco di Cherasco Carlo Davico spiega: “L’opera non è assolutamente in discussione e dovrebbe essere realizzata entro un anno. Abbiamo deciso di coinvolgere le aziende e le imprese del territorio perché possano fare parte di un progetto strategico e fondamentale. Fino al 13 agosto sarà possibile manifestare il proprio interesse per dare un contributo. Per i donatori il vantaggio sarà duplice: fiscale per la donazione, poi come servizio di welfare aziendale, ovvero per dare ai propri dipendenti la possibilità di usufruire della struttura”.



I 40 posti del futuro nido si andranno a inserire in un polo scolastico, quello affacciato sulle vie Gandolfino e Rimembranze, che oltre all’asilo infantile già oggi può contare sulla presenza delle scuola primaria e secondaria.