Neve sopra i 700 metri. Forti raffiche di vento sui settori alpini, con rinforzi sostenuti in pianura

"Oggi e domani nevicate diffuse sulla fascia montana e pedemontana alpina, moderate sulle creste di confine e via via più deboli procedendo verso gli sbocchi vallivi; foehn esteso, con venti e raffiche forti su settori alpini e vallate adiacenti e rinforzi sostenuti in pianura. Stasera piovaschi al confine con la Lombardia".

Questa la previsione meteo aggiornate alle 12.30 di oggi, domenica 22 dicembre, da Arpa Piemonte.

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente non ha comunque emesso allerte, prevedendo come "debole" l’intensità delle precipitazioni nevose attese su tutti i settori occidentali e "forte" il livello dei venti che interesseranno l’intera regione sia per oggi che per domani, lunedì 23 dicembre.

Per martedì, vigilia di Natale, attesi "nevischio sulle creste alpine settentrionali e venti più intensi sul settore orientale".

PERICOLO VALANGHE

Già venerdì, 20 dicembre, Arpa aveva previsto un pericolo valanghe di livello "2-Moderato" su settori di confine occidentali e settentrionali della regione prevedendo per oggi, domenica 22, un "possibile aumento del pericolo per neve e vento"

"La settimana – si rilevava – è stata caratterizzata da temperature miti in montagna, deboli nevicate e ventilazione intensa. Da domenica sono nuovamente attesi venti forti con nevicate sulle creste alpine di confine, che tuttavia non varieranno in maniera significativa le attuali condizioni di innevamento. I luoghi pericolosi per la presenza di nuovi lastroni da vento si trovano alle quote elevate, in corrispondenza di conche canali e cambi di pendenza. In questa prima parte di inverno i quantitativi di neve al suolo risultano ancora al di sotto delle medie del periodo su tutti i settori alpini, ma la presenza di poca neve non significa assenza di pericolo".

L’agenzia regionale rinnova l’invito a seguire qui il suo bollettino valanghe. Nell'immagine sotto la previsione per oggi, domenica 22 dicembre.