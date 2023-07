Ultimi giorni per le iscrizioni ai servizi scolastici comunali di Bra

Ultimi giorni per procedere all’iscrizione ai servizi scolastici comunali di mensa, pre-orario, post-orario e doposcuola per l’anno scolastico 2023/2024. Le iscrizioni dovranno infatti essere effettuate entro le 24 del 6 agosto 2023 esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Spazio Scuola” raggiungibile nella sezione Servizi on line/Servizi scolastici del sito www.comune.bra.cn.it.

Le famiglie che necessitano di assistenza per la presentazione delle domande di iscrizione on linepotranno trovare supporto presso lo “Sportello Aperto” istituito presso l’Ufficio Scuola del Comune. Per accedere è necessario prendere un appuntamento chiamando lo 0172-438238, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45, il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16.30. (rb)