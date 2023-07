Valli del Saluzzese, attività garantita ai turisti durante il mese di agosto: le tariffe

Come già negli scorsi anni e come previsto dai vigenti Accordi per la Medicina Generale, l’assistenza medica ai turisti presenti nelle Valli del Saluzzese e negli altri Comuni del Distretto Nord Ovest di Saluzzo dell’ASL CN1, fatte salve iniziative locali di servizi integrativi in regime libero professionale, verrà assicurata dai Medici di Medicina Generale presenti sul territorio, che garantiranno la propria attività in orario diurno feriale presso il proprio studio professionale, nella modalità di visita occasionale, per la quale è previsto il pagamento delle seguenti tariffe:

visita ambulatoriale euro 20,00

visita domiciliare euro 35,00

Inoltre, negli orari notturni dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi è attivo il servizio di Continuità Assistenziale, contattabile al numero 116117, che concorderà con l'assistito le modalità di erogazione della prestazione anche ambulatoriale.

Si precisa che l'assistenza ai non residenti nell’ASL CN1 è soggetta a pagamento della prestazione direttamente al medico di Continuità Assistenziale secondo le tariffe convenzionali sopra indicate.