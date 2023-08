Per cause in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale in località Ponte di Nava, comune di Ormea.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1° agosto.

Una sola auto coinvolta, con a bordo due adulti e tre bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Ormea per la messa in sicurezza e l'emergenza sanitiaria.