Carambola tra auto in via Piave a Savigliano: nessun ferito, disagi per la viabilità all’ingresso in città [FOTO]

E’ stata da poco riaperto il tratto di via Piave tra la rotatoria della piscina e quella con strada Suniglia, chiuso al traffico per circa due ore in seguito a un incidente che ha coinvolto due vetture.

Dai primi accertamenti pare che una delle due automobili abbia urtato una seconda vettura, forse in sosta o in uscita da un parcheggio, dopodiché la persona alla guida della prima ha perso il controllo del mezzo, andato a schiantarsi contro il cancello di un'abitazione.

Il sinistro non ha fortunatamente provocato feriti.

Sul posto è intervenuta con due pattuglie la Polizia Locale Unione Terre della Pianura che ha effettuato i rilievi del caso e disposto la messa in sicurezza delle due carreggiate prima della riapertura al traffico del tratto di ingresso alla città.