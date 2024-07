Al via i lavori della Provincia per il rifacimento dei giunti del ponte di Pollenzo

Il passaggio del Tour de France e del Giro d'Italia hanno richiesto un grande sforzo della macchina organizzativa della Provincia, ma anche permesso di anticipare i lavori di bitumatura che erano già programmati, come spiega il consigliere provinciale delegato alla viabilità Massimo Antoniotti: "Per permettere il passaggio del Giro d'Italia e del Tour de France in assoluta sicurezza abbiamo completato i circoli che comprendono Alba e parte del Roero, ora andremo ad operare su quelli delle Langhe, del restante Roero e della porzione braidese non interessate dal passaggio del Tour e del Giro. I lavori continueranno fino all'autunno in maniera da terminare il plafond che avevamo programmato in base alle disponibilità economiche".

Diversi interventi rilevanti riguarderanno i ponti, in particolare il rifacimento dei giunti. Aggiunge Antoniotti: "La Provincia si occuperà del ponte di Pollenzo. Lunedì abbiamo in programma a Roddi una riunione organizzativa con tutti i sindaci coinvolti. Proseguono anche i lavori di consolidamento del ponte Albertino ad Alba".

Ci sono anche gli interventi di sfalcio dell'erba sulle banchine. "Probabilmente le piogge ci costringeranno a fare un passaggio in più. Quindi, anche da questo punto di vista bisognerà capire le disponibilità economiche. Oltre a questi, proseguono altri lavori, come quelli sul cavalcavia di Canale o a Torre Bormida, dove abbiamo degli interventi con delle reti paramassi di contenimento, senza dimenticare tutta la manutenzione ordinaria", conclude Antoniotti.