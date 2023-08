Auto francese finisce contro un muro a Limone Piemonte: un ferito elitrasportato al Santa Croce

Un’auto, con targa francese, si è schiantata, a quanto si apprende autonomamente, contro un muro di cinta nei pressi del bar “Ai Tornanti” in Corso Nizza di Limone Piemonte. Diversi gli occupanti del mezzo. Due i feriti di cui uno trasportato con eliambulanza del 118 e un altro soccorso con ambulanza medicalizzata. Entramni portati all’ospedale Santa Croce di Cuneo con un codice di media gravità (giallo). Non sono in pericolo di vita.

In loco, oltre all’equipe medica, anche la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo e forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.