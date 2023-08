Nuova pulizia nell'alveo dell'Ellero a Mondovì. Robaldo: "Seconda volta in un anno"

"Per la seconda volta in un solo anno di legislatura puliamo l'alveo dell'Ellero a Breo, dal ponte della 'Madonnina' fino al ponte dello 'Steirino'. Un intervento che non deve più essere considerato eccezionale ma che è, per la nostra Amministrazione, normale. La normalità del buon senso".

"Oggi tocca all'Ellero e, non appena ottenuta l'autorizzazione regionale, toccherà all'Ermena, nel rione Borgato - prosegue il sindaco - che credo non veda interventi di questo tipo da decine di anni. Al contempo abbiamo disposto la pulizia delle scarpate che costeggiano il torrente sul lato di via Malfatti e via Durando e, entro l'autunno, partiranno finalmente i lavori in alveo presso il rione Borgato, finanziati dal PNRR e la cui gara di affidamento è andata deserta due volte".