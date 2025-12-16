L’Asl CN1 e il Centro Autismo su un Portale americano

Nelle scorse settimane, sul sito https://afirm.fpg.unc.edu/ (Autism Focused Intervention Resources and Modules - AFIRM) curato dal Frank Porter Graham Child Development Institute della University of North Carolina, USA, è stata attivata una sezione Translations ( HYPERLINK "https://afirm.fpg.unc.edu/translations/" https://afirm.fpg.unc.edu/translations/ ), accedendo alla quale viene visualizzata l’ASL CN1 come primo Ente autorizzato alla traduzione in lingua italiana dei moduli formativi pubblicati, fruibili da operatori, insegnanti e genitori. E’ inoltre disponibile una breve presentazione dell’ASL CN1 e il link alla PIA-Piattaforma Integrata per l’Autismo sul sito dell’ASL CN1 che contiene tra le altre cose le traduzioni, autorizzate dal portale americano, di molti moduli formativi sull’autismo.

Sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità, alla pagina dedicata al Caregiver Skills Training (CST) ( HYPERLINK "https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/attivit%C3%A0-di-ricerca-" https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/attivit%C3%A0-di-ricerca- iss2), nella mappa italiana dei Servizi Pubblici con Master Trainer e Conduttori attivi, vengono indicate, per il Piemonte, le sedi del Centro Autismo e Sindrome di Asperger e quelle delle NPI dell’ASL CN1.

“Il CST – spiega il responsabile del C.A.S.A. dell’Asl CN1 Giuseppe Maurizio Arduino - è un intervento psicoeducativo per famiglie di bambini con disturbi del neurosviluppo o ritardi nello sviluppo dai 2 ai 9 anni sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il C.A.S.A. è inoltre, insieme ad alcuni IRRCCS, Università e Aziende Ospedaliere italiane, parte della rete NIDA (Network Italiano per il Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico) di cui è Centro Pivot per il Piemonte” ( HYPERLINK "https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/nida" https://osservatorionazionaleautismo.iss.it/nida).