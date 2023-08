L'ultimo cammino di Madre Elvira in spalle ai suoi ragazzi: in migliaia in corteo verso Pagno [FOTO]

È cominciato questa mattina,venerdì 11 agosto, l’ultimo cammino di Madre Elvira, in spalle ai suoi ragazzi. La bara in legno chiaro di ciliegio, è stata portata a braccia dai ragazzi della Comunità, dalla Casa madre, di fronte al Monviso, dove attraverso via Valoria passando per piazzetta Santa Maria è giunta al Duomo intorno alle 9,30 tra canti, preghiere e innumerevoli applausi.

Qui è stata omaggiata dal sindaco di Saluzzo Mauro Calderonicon la benedizione del vescovo della Diocesi saluzzese Cristiano Bodo. Il corteo con migliaia di persone si è snodato per corso Piemonte imboccando poi via Pagno verso Castellar in un percorso totale di circa cinque chilometri, bara in spalla, e con un seguito di migliaia di persone, ha ragginto proprietà Bramafarina, la Casa di formazione delle suore missionarie della Risurrezione, ultima dimora di Suor Rita Agnese Petrozzi, dove ha abitato negli ultimi anni e, dove si è spenta.

Nel 2016 la “Fondazione Risurrezione” aveva inoltrato richiesta al Comune per la realizzazione di una sepoltura all’interno della proprietà Bramafarina, nella cappella privata. Il Consiglio saluzzese aveva approvato all’unanimità e dalla Regione era giunto il via libera definitivo per la tomba e la tumulazione, che può avvenire in un luogo diverso dal cimitero, solo per “speciali onoranze e per onorare la memoria di personaggi che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerenze”.