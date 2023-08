L'ex direttore della Caritas monregalese Don Bruno Misuracchi è il nuovo parroco di Sant'Albano e Trinità

Don Bruno Misuracchi, da direttore Caritas monregalese e parroco di Morozzo e Margarita a nuovo parroco di Sant'Albano e Trinitá. La nomina del vescovo Egidio Miragoli avviene a otto mesi dalla scomparsa di Don Renzo Rulfo. Le due comunità che don Misuracchi ha curato per più di vent'anni hanno ricevuto la comunicazione della decisione direttamente dalle parole del Vescovo, il quale ha delineato il delicato cambio di ruolo ringraziando per il legame affettuoso e attento costruito in tutto questo tempo dalle due parrocchie nei confronti dell'uscente parroco.



"Posso immaginare che anche tra voi questa decisione possa suscitare una molteplicità di sentimenti e considerazioni. Ma voglio sperare nella vostra comprensione. A me personalmente compete il dovere di ringraziare don Bruno per il lungo servizio fin qui prestato in mezzo a voi e per aver, con disponibilità e immediatezza, accettato il nuovo incarico che anche a lui richiede il sacrificio di un nuovo inizio in comunità parrocchiali popolose e vivaci. Sono certo che troverete il modo più adatto per salutare e ringraziare don Bruno, nonostante la sua ritrosia a cose del genere. Ma per questa volta voglio credere che si debba, giustamente, adattare."





Dai canali ufficiali della Diocesi non è stato peraltro ancora fornito alcun dettaglio su chi eventualmente andrà a ricoprire il ruolo di parroco di Morozzo e Margarita, segno ennesimo, come sottolineato dalla comunicazione ufficiale del Vescovo Egidio, della crescente carenza di vocazioni e di figure sacerdotali: "Come sapete in questi anni soffriamo – e ancora soffriremo – per il calo numerico dei sacerdoti. Anche per questo confido nella vostra preghiera perché il Signore non faccia mancare alla nostra Diocesi la presenza di validi sacerdoti e di generosi collaboratori laici."