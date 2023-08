Guidare in città: i migliori scooter urbani

Gli scooter rappresentano una risorsa per la mobilità in città. Oggi come ieri, sono tra i mezzi di trasporto più ricercati per spostarsi nelle aree urbane, soprattutto in quelle più trafficate. D'altronde, offrono vantaggi indiscutibili rispetto alle auto e persino ai veicoli diffusisi di recente come le bici elettriche e i monopattini.

Ne parliamo qui, fornendo una descrizione dei migliori scooter “da città” e soffermandoci in particolare sulla Yamaha T-MAX del 2007. In chiusura, forniremo qualche consiglio per migliorare le prestazioni, come l’installazione di uno scarico sportivo. Infine, introdurremo Roadsitalia, che mette in vendita, tra le altre cose, un eccellente scarico Yamaha T-Max 2007.

I vantaggi degli scooter urbani

Gli scooter rappresentano un mezzo di trasporto popolare, nonché una presenza ricorrente nelle aree urbane. Nondimeno, è utile ricapitolare alcuni vantaggi rispetto agli altri veicoli.

● Facilità di parcheggio. Lo scooter si caratterizza per una spiccata facilità di parcheggio rispetto alle auto. In virtù delle sue dimensioni ridotte, può essere parcheggiato negli spazi più angusti, spesso gratuiti o a costo ridotto. Ciò non solo rende più semplice trovare un parcheggio, ma riduce anche i costi e il tempo necessari alla ricerca di uno spazio libero.

● Manovrabilità nel traffico. Gli scooter sono incredibilmente agili e manovrabili. Il loro aspetto compatto permette di affrontare il traffico con facilità e “sgusciare” (nei limiti del regolamento) tra le auto. Tutto ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo.

● Efficienza del carburante. Gli scooter si fanno apprezzare per la loro efficienza nel consumo di carburante. Consumano molto meno benzina rispetto alle auto, concretizzando una riduzione dei consumi. Un dettaglio non di poco conto, in un'epoca in cui i prezzi del carburante oscillano pericolosamente e di tanto in tanto schizzano alle stelle.

● Rispetto dell'ambiente. Gli scooter si prestano alla conversione all’elettrico. Infatti, le differenze di costo tra uno scooter standard e uno scooter elettrico sono inferiori alle differenze tra i costi di un’auto a benzina e un’auto elettrica. L’adozione dello scooter come mezzo di trasporto, dunque, si traduce in un potenziale contributo all’ambiente.

I migliori scooter da città

Giunti a questo punto, è bene elencare e descrivere alcuni dei migliori scooter da città.

● Honda PCX Electric. Questo scooter combina stile, comfort e tecnologia avanzata. La sua guida silenziosa e fluida è ideale per gli spostamenti urbani. La batteria è removibile, permettendo una ricarica comoda anche a casa. Vanta un motore elettrico da 4,2 Kw e un'autonomia di circa 40 km. Raggiunge una velocità massima di 60 km all’ora.

● Vespa Elettrica. La moto riprende il design delle Vespa tradizionali ma vanta un’anima moderna ed eco-friendly. Vanta un’autonomia impressionante, pari a 100 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani in città ma anche per i tragitti extraurbani. Il motore esprime una potenza di 4 kW ma la velocità massima si ferma a 45 km orari.

● BWM C 400 X. Lo scooter è progettato per la mobilità urbana ed extraurbana. Il potente motore a benzina, da 350 cc, si combina con una straordinaria mobilità. Tocca una velocità massima di 139 km all’ora e consuma un litro di carburante ogni 30 km.

● Yamaha T-MAX 2007. E’ probabilmente uno dei più potenti scooter in circolazione. E’ alimentato da un motore bicilindrico di 500 cc, che gli consente di raggiungere i 160 km all’ora. E’ perfetta per la città ma anche per i tragitti extraurbani.

Un focus la Yamaha T-Max

Vale la pena approfondire la Yamaha T-Max, in virtù delle sue caratteristiche e della storia che la caratterizza.

D’altronde è lo scooter che ha definito una generazione, imponendosi per la capacità di coniugare l’agilità degli scooter di città con la potenza e la stabilità di una moto sportiva. La sua grande cilindrata e la trasmissione agile la rendono perfetta sia per gli spostamenti urbani che per i viaggi su strada.

Il design è aerodinamico e moderno, e si esplica con linee aggressive che trasmettono celano un carattere sportivo.

L'ampio spazio di stivaggio e la comoda sella rendono la T-MAX un'opzione versatile per chi cerca una soluzione di trasporto veloce, affidabile ma anche esaltante.

Tutte caratteristiche positive, ma che porgono il fianco alle attività di tuning. In particolare, all’installazione di uno scarico sportivo. E’ grazie ad esso che la T-MAX, pur conservando il suo spirito da scooter, esprime appieno il suo carattere sportivo. Per inciso, lo scarico sportivo migliora le prestazioni grazie allo scorrimento più rapido dei fumi e conferisce alla moto un sound più aggressivo.

Dove acquistare lo scarico sportivo? Tra i migliori punti vendita spicca Roadsitalia, che predispone un’offerta di qualità artigianale, in quanto venditore e produttore allo stesso tempo. In ragione di ciò, propone prezzi straordinariamente bassi.