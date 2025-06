Tesisquare spegne 30 candeline: festa di comunità, sport e condivisione [FOTO E VIDEO]

Nel pomeriggio di sabato 28 giugno, il parco TesiLand a Roreto di Cherasco ha accolto i dipendenti di Tesisquare, accompagnati dai familiari, per celebrare i 30 anni dell’azienda. L’oasi verde è un parco privato a uso pubblico, per l’occasione riservato alle celebrazioni del trentennale. Dalle 17, atmosfera di festa e condivisione: torneo di scacchi, partite di calcetto e calcio a 7, sfide a ping-pong e l’emozionante tiro alla fune tra padri e figli hanno animato il parco, spazio di collaudato divertimento intergenerazionale.







Alle 19.00 l’intervento delle autorità locali ha sancito l’inizio del segmento istituzionale. All’accoglienza del padrone di casa, Giuseppe Pacotto, fondatore di Tesisquare, e della moglie Marcella Brizio, sono seguiti i saluti dell’Assessore regionale Marco Gallo e del direttore di Ascom Bra, Luigi Barbero. Accolto con emozione il dono di due targhe celebrative dell’importante traguardo di Tesisquare, omaggio l’una di Confindustria Cuneo, attraverso il presidente Mariano Costamagna, e l’altra per mano di Claudio Bogetti, sindaco di Cherasco, come simbolo di gratitudine del territorio nei confronti della presenza e delle attività che Tesisquare realizza a beneficio della comunità intera.







“È un piacere festeggiare insieme a tutti i collaboratori e le loro famiglie. Questo momento divertente è per celebrare un percorso che è già abbastanza lungo… metà della mia vita biologica e abbondantemente tre quarti di quella professionale”, inquadra opportunamente Giuseppe Pacotto, “e come ogni traguardo è anche occasione di rilancio per un ciclo successivo: abbiamo un disegno in mente per il futuro dell’azienda in cui il lavoro di squadra e la condivisione sono come sempre motori portanti”. La forza del modello d’impresa di Tesisquare è mettere al centro le persone e il caloroso applauso dei presenti rivolto al fondatore ne è una dimostrazione.





[Da sinistra: il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti, il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero, l'Assessore regionale Marco Gallo, il fondatore di Tesisquare Giuseppe Pacotto, il presidente di Confondustria Cuneo Mariano Costamagna e la vicepresidente di Fondazione DIG 421 Marcella Brizio]



A seguire, grande grigliata “sotto le stelle”: un momento conviviale culminato con la presentazione – e l’assaggio – dell’enorme dolce celebrativo commissionato per l’occasione, una torta lunga ben sei metri recante il nome “Tesisquare”. Si è ballato fino a notte inoltrata su note dolci-amare, tra ricordi e un pizzico di nostalgia, come si conviene a un compleanno importante. Prima a esibirsi la cover band 88.3, che ha riproposto i successi del mitico gruppo pop 883.







Nessun taglio ufficiale del nastro e neppure troppa formalità. La festa di comunità appena conclusa è stata la prima parte di un doppio appuntamento: la celebrazione formale dell’anniversario, fissata per il 12 dicembre, sarà riservata esclusivamente ai dipendenti e si svolgerà in una sede super segreta, a Torino.



Con oltre 1.000 invitati, la festa ha segnato un momento significativo per Tesisquare, un’occasione per rinsaldare i legami interni e valorizzare il radicamento sul territorio: in 30 anni l’azienda ha gestito l’ascesa fino ai mercati globali, mantenendo salde radici nel Cuneese, dove tutto ha avuto inizio. Questo percorso di innovazione e crescita è stato celebrato in grande, ma anche in un contesto informale, perché al cuore del successo trovassero espressione le persone che lo hanno reso possibile, giorno dopo giorno, con il loro lavoro.







Fondata a Bra nel 1995, Tesisquare si è affermata come punto di riferimento nelle soluzioni per la supply chain digitale, vantando oggi fatturati in crescita (attorno a 62 milioni di euro nel 2024) e una costante espansione nei mercati internazionali. L'entusiasmo della serata ha riflesso l'energia positiva di un’azienda che si conferma solida nei risultati e capace di guardare al futuro con slancio collaborativo.





La serata del 28 giugno, all’insegna dello sport, della musica e del sapore condiviso, testimonia la cultura aziendale di Tesisquare, che mette al centro, oltre alla tecnologia, la comunità. Trent’anni sono un traguardo importante, ma per il vasto ecosistema Tesisquare sembrano solo l’inizio di un viaggio che continua e promette altre grandi occasioni da festeggiare insieme.