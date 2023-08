A Madonna dell'Olmo i funerali di Andrea Riba, il 28enne deceduto nell'incidente a Passatore

Si terranno mercoledì 23 agosto alle 10 nella parrocchia di frazione Madonna dell'Olmo i funerali di Andrea Riba, il 28enne deceduto nella mattina di venerdi 18 agosto nel corso di un incidente avvenuto in località Passatore di Cuneo.

La salma, che riposa nelle camere mortuarie del cimitero di Cuneo, nella giornata di martedì 22 agosto verrà trasferita nell’abitazione dei genitori in via Antica di Busca a Madonna dell’Olmo, dove alle 20.30 verrà recitato il rosario.

Appassionato agricoltore e allevatore di mucche, si occupava, d'inverno, anche di andare a togliere la neve dove richiesto: sempre attento, dedito e gentile, era un lavoratore conosciuto e molto stimato nelle zone del cuneese.



A piangerlo, oltre a mamma Dorella, papà Bruno e ai fratelli Alberto e Arianna, la moglie Jessica: si erano sposati il 6 maggio scorso e per l'occasione gli amici avevano sfilato - sia a Cuneo che a Peveragno, paese di lei - con ben 12 trattori. Vivevano a Roata Rossi.

In sua memoria, ieri sera, i trattoristi del gruppo "Christmas Tractor" hanno realizzato una coreografia con i trattori nel corso dei festeggiamenti di San Magno di Peveragno: le sue iniziali e un cuore.



E proprio gli amici lo ricordano con dolore, lui e il suo sorriso luminoso e puro: "Che notizia terribile Andrea, che ingiustizia. Proteggi da lassù Jessica e le vostre famiglie. Grazie per tutti i momenti passati insieme, ti vogliamo bene e ti ricorderemo per sempre".