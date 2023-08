Cuneo, incidente mortale al Passatore: la vittima è un 28enne di Madonna dell'Olmo

Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Andrea Riba, agricoltore di 28 anni di Madonna dell’Olmo vittima – nella mattinata di oggi (venerdì 18 agosto) – di un grave incidente stradale occorso a Passatore, all’intersezione con via Rocca. L’uomo si trovava in bicicletta diretto verso Cuneo quando è stato colpito da un’automobile condotta da un uomo anziano. L’urto l’ha fatto schiantare contro la palina di metallo della locale fermata dell’autobus.



Sul posto l’emergenza sanitaria, che ha tentato di rianimare il giovane. La polizia municipale ha bloccato il traffico.



Riba aveva dei terreni proprio nell’area dell’incidente ed era molto conosciuto nella cintura cuneese. Abitava a Roata Rossi con Jessica Pepino, pettinatrice di Peveragno: si erano sposati lo scorso 6 maggio, la giovane è incinta da qualche mese ed è stata tradotta in ambulanza dopo essere stata chiamata sul luogo dello scontro (assieme ai genitori del giovane, Bruno e Dorella, al fratello Alberto e alla sorella Arianna).