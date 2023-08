Vandali contro la sede albese della Lega. Radicali: "Solidarietà, l'intolleranza è sempre sintomo di antidemocraticità

"Esprimiamo la nostra vicinanza alla Lega di Alba per l'atto vandalico che hanno subito presso la loro sede. L'avversario politico va combattuto anche in maniera durissima, come facciamo noi ogni giorno, ma sempre nell'alveo del confronto democratico e della Costituzione". Così in una nota Filippo Blengino, Alexandra Casu e Raffaele Fiorito, rispettivamente Segretario, Tesoriera e Presidente di Radicali Cuneo "G. Donadei".



"Crediamo che le politiche della Lega sul tema dell'immigrazione siano sempre state profondamente sbagliate - continuano i radicali - . Da sempre riteniamo che il modo migliore per gestire il fenomeno migratorio sia attraverso norme limpide e più umane che permettano canali sicuri di accesso. Lo aveva capito anche la allora Lega Nord con la Legge Bossi-Fini, che prevedeva anche una sanatoria che regolarizzò centinaia di migliaia di immigrati. La politica del blocco navale e pura propaganda demagogica; non a caso, nonostante il Governo più di destra della storia repubblicana, gli accessi in Italia sono a livelli record. Su tutti questi temi - concludono Blengino, Casu e Fiorito - è fondamentale un confronto ed è legittimo anche un duro scontro politico. L'utilizzo di strumenti violenti e vandalici rappresentano una deriva ingiustificabile che ci porta a ribadire la totale solidarietà agli amici e avversari della Lega di Alba".