 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 14 gennaio 2026, 14:18

Ex Ilva, Bergesio (Lega): "Garantire continuità operativa e tutelare lavoratori in tutti i siti"

Il senatore commenta l'approvazione del decreto su cui ha lavorato la commissione Attività produttive di cui è vicepresidente

Ex Ilva, Bergesio (Lega): &quot;Garantire continuità operativa e tutelare lavoratori in tutti i siti&quot;

Urgente garantire continuità operativa a tutti i siti di Acciaierie Italia, da nord a sud. Bene dunque l’approvazione del decreto, sul quale abbiamo lavorato in commissione Attività produttive, che interessa tutte le realtà del gruppo, comprese Racconigi, Marghera, Novi Ligure, Cornigliano. Previste ulteriori risorse finanziarie, con l’utilizzo di 200 milioni di euro, indennizzi per i danni da inquinamento, agevolazioni per i costi energetici e ambientali per le imprese in amministrazione straordinaria, inoltre sarà integrata la cassa integrazione per i dipendenti. Obiettivo assicurare la produzione, sostenere le imprese, tutelare i lavoratori e promuovere percorsi di riqualificazione professionale e di bonifica ambientale”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.


 

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium