Luca Ferracciolo debutta in Consiglio comunale: “Al servizio di Borgo San Dalmazzo”

Ieri sera, giovedì 15 gennaio, il primo intervento in Consiglio comunale a Borgo San Dalmazzo del neo consigliere, del gruppo “ La Torre”, Luca Ferracciolo.



Ha preso il posto di Marco Bassino, che lunedì 12 gennaio ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni per ragioni personali, e dopo la rinuncia dell'ex sindaco Marco Borgogno.



Dopo aver ringraziato sindaca e colleghi presenti, Ferracciolo ci ha tenuto a ribadire il proprio impegno e lo spirito di servizio.



“E' con emozione – dice Ferracciolo rivolgendosi a tutta l'assemblea - ma con viva soddisfazione, che assumo l’impegno e la responsabilità di prendere posto fra voi per contribuire a lavorare al servizio della nostra città, della nostra comunità.

Non è mancato un pensiero di gratitudine e riconoscenza ai suoi predecessori e compagni di viaggio.

“Non si può assumere - spiega Ferracciolo nel suo intervento - per la prima volta il ruolo di consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo se non si ricorda chi ci ha istruito e sostenuto. Ci sono stati amministratori che hanno tracciato anche per me un percorso di dedizione, di credibilità, di coerenza. Per questo mi è d’obbligo ringraziare pubblicamente il consigliere Marco Bassino e lo storico consigliere e sindaco Marco Borgogno, e con loro i componenti la lista “La Torre”, per anni preciso punto di riferimento per l’impegno amministrativo. Chi partecipa per la prima volta a un’assemblea come questa, la cui storia è stata qualificata da tanti eventi e protagonisti, non può non rivolgere doverosamente un ricordo al passato. Perciò vorrei ricordare un uomo che ha significato molto sul piano sociale per la nostra città ed è stato per lunghi anni amministratore, il dott. Fulvio Molinengo, che in passato mi diede l’onore di presentarmi nella sua lista civica alle elezioni comunali.

Venendo al presente, mi permetterete anche di ringraziare un amico personale che mi ha sempre assistito ed istruito sulla vita pubblica di Borgo, il sindaco di Valdieri Guido Giordana, che mi è prezioso collaboratore.

Signora Sindaco, signori Consiglieri, in conclusione lasciatemi dire una osservazione personale: io vengo politicamente da lontano, e prima di me sono stati con merito consiglieri di Borgo persone come Paolo Chiarenza e Benito Guglielmi. Io li ricordo e rinnovo il loro proposito che ci deve impegnare tutti: “Facciamo di Borgo San Dalmazzo l’ottava sorella della provincia di Cuneo””.