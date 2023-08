Stop diesel Euro 5, Cirio: “Grazie al supporto del Governo, l'attenzione all'ambiente deve poter essere sostenibile”

“Apprezziamo e ringraziamo il ministro Salvini per l’attenzione e la vicinanza al Piemonte in un momento così complesso. La procedura di infrazione dell’Europa nei confronti dell’Italia che coinvolge anche il Piemonte ci impone misure molto pesanti che siamo costretti ad attuare. Sono decisioni, però, che gravano fortemente sulle spalle di famiglie e imprese in un momento storico già estremamente difficile. Proprio per questo abbiamo messo in campo un piano di azioni per aiutare i cittadini ad affrontare le conseguenze della normativa europea e avviato una interlocuzione con Bruxelles, perché l’attenzione all’ambiente deve poter essere sostenibile anche per famiglie e lavoratori. Poter contare anche sul supporto del Governo in questo percorso è per noi fondamentale”, così in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati sulle dichiarazioni del vicepremier e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Matteo Salvini a proposito dello stop ai Diesel Euro 5 che partirà il 15 settembre e riguarderà 140 mila mezzi e 76 Comuni, tra cui Torino.

In Granda sono nove i Comuni interessati dal blocco: le sette sorelle Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Savigliano e Saluzzo, oltre a Borgo San Dalmazzo e Busca che superano i 10 mila abitanti