“Mangia e Cammina” edizione estiva a Pian Munè di Paesana

Sabato 2 settembre Pian Munè di Paesana ospiterà l’edizione estiva di “Mangia e Cammina”. L’appuntamento è dalle ore 17 con partenze nell’orario preferito, ogni quarto d’ora fino alle 22. Il ritrovo è al Rifugio Pian Munè per vivere insieme una serata di cammino e degustazione di Prodotti locali a tappe. Si parte con gli aperitivi e man mano si sale lungo l’itinerario che porta in quota fermandosi per le tappe di degustazione, dagli stuzzichini, passando per gli antipasti, fino ad arrivare all’ultima tappa con polentata e dolce.