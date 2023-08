A La Morra commemorato l'eccidio di Cerequio

Celebrata questa mattina, sabato 26 agosto, alla presenza della sindaca Maria Luisa Ascheri, la ricorrenza dell’eccidio di Cerequio, avvenutoil 29 agosto del 1944 a La Morra e in cui furono giustiziati 31 partigiani.

Un ricordo del sacrificio di tanti, molti dei quali ancora neanche maggiorenni, a difesa della propria terra e della propria patria, molto sentito dalla comunità lamorrese e oggi ancor di più dimostrato con l’ospitalità offerta alle tante famiglie ucraine, per lo più mamme con bambini, ospitate proprio sul territorio del paese langarolo.

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre alla sindaca di La Morra, il vice sindaco Massimo Guarena, l’assessore Pierangelo Bosco, figlio di Costanzo Bosco, ormai novantaquattrenne alpino e partigiano ancora in vita e testimonianza vivente di quel tragico episodio, il consigliere comunale di Bra Raimondo Testa, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo Fabio Rabasco, il luogotenente Giuseppe Sallustio, della Stazione dei Carabinieri di Cherasco, il presidente della sezione Alba-Bra, Langhe e Roero dell’Anpi, Michele Cauda, rappresentanti della protezione civile locale e alcuni familiari delle vittime partigiane.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione del “silenzio” da parte della tromba della Banda Musicale Gabetti di La Morra, a seguire l’intervento di Maria Luisa Ascheri: “A metà mattina, in pieno sole, immersi nel verde dei filari circostanti i nostri sguardi si rivolgono a quei nomi incisi sulla lapide affissa al muro della casa, gli animi silenti e negli orecchi il ripetuto suono della mitragliatrice. Vorrei ricordare quei ragazzi con i loro nomi di battaglia, perché è nella lotta per la difesa dei valori umani e civili che hanno dato la vita: Rico, Chele, Colino, Piero, Reli, Celeste, Nesto, Giovanni, Lam, Vigi, Paolo, Beppe, Giorgio, Ivan, Nino, Lampo, Valanga, Alba, Candela, Nick, Dino, Evelino, Lucio, Freccia, Bil, Gino. Ragazzi pressoché coetanei dei diciottenni che ieri hanno festeggiato a La Morra la loro maggiore età in allegria e spensieratezza.

La mesta ricorrenza di oggi ci unisce nel dolore delle vite perdute, ma ci offre anche l’opportunità di aprirci al ricordo e alla memoria di un sacrificio per la difesa della nostra libertà e della nostra democrazia. Questa lapide è pertanto testimonianza, ma anche monito e insegnamento, per ognuno di noi, della nostra storia. Abbiamo il dovere di raccontare ai nostri figli affinché siano pronti a contrastare violenza, sopraffazione e odio al diverso, in nome di pace, leale convivenza, eguaglianza e difesa dei diritti e della dignità di ognuno. Partecipare e impegnarsi affinché questi valori vengano corroborati ogni giorno nel ricordo consapevole di chi, per noi, ha sacrificato la sua vita.

Ora più che mai ci tocca stare di vedetta, prendere quel testimone di cui parlava Beppe Fenoglio ne Il partigiano Johnny “ fare in modo che di Partigiano ce ne sia sempre almeno uno”.

Nel suo intervento la sindaca Ascheri ha voluto anche ricordare la figura dell’ing. Enzo Demaria, presidente dell’Anpi di Alba-Bra, Langhe e Roero, scomparso a inizio anno e fautore di innumerevoli iniziative promotrici dei valori costituzionali.

In chiusura il racconto dell’eccidio da parte di Luciano Bellunato, della sezione Alba-Bra, Langhe e Roero dell’Anpi, che si è concluso con l’intonazione del canto da parte di tutti i presenti di “Bella ciao”, inno partigiano per antonomasia.

L'eccidio di Cerequio, avvenuto il 29 agosto 1944, fu l’epilogo di una serie di rastrellamenti effettuati dalle milizie fasciste nei confronti delle brigate partigiane piemontesi, che a seguito dell’armistizio dell’8 settembre '43 avevano intensificato le azioni di sabotaggio e insurrezione nei confronti delle truppe nazifasciste.

La borgata fu l’epicentro dei rastrellamenti avvenuti tra La Morra, Cherasco e Verduno. I partigiani catturati furono portati alla cascina Averame, dove 18 di loro furono fucilati, mentre altri 14 vennero giustiziati lungo la strada che conduce a La Morra, nel luogo oggi denominato Piazza dei Martiri.

Fu di 32 persone il numero totale dei partigiani catturati, 31 le vittime di cui due minorenni. Un solo sopravvissuto, ferito e finito sotto la pila dei compagni uccisi, non ricevette il colpo di grazia e riuscì a salvarsi.