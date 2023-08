A fine settembre Alba ospiterà la quinta edizione degli Stati Generali dell’Export

La città di Alba, venerdì 29 e sabato 30 settembre, ospiterà la quinta edizione degli Stati Generali dell’Export, uno dei più importanti eventi dedicati al commercio estero.

Il sindaco Carlo Bo ha incontrato l’ideatore Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export, e fondatore e Ceo di The One Company. Gli Stati Generali, ospitati per l’edizione 2023 presso il Centro Ricerche Pietro Ferrero e ai quali si potrà partecipare gratuitamente previa registrazione, metteranno a confronto alcuni dei più imprenditori italiani, operatori del settore ed esponenti istituzionali sui temi del commercio estero e del Made in Italy, delle startup e dell'innovazione.

Il Forum Italiano dell'Export è il primo Think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato.

Il Forum ha come obiettivi migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati europei e internazionali, facilitare lo scambio di idee e punti di vista, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ un onore poter accogliere nella nostra città questo importante evento dedicato all’Export, una tema centrale nell’economia del nostro territorio, sede di una multinazionale come la Ferrero e di tantissime realtà che lavorano a stretto contatto con l’estero, a partire dalle nostre aziende vitivinicole. Il presidente Zurino, che ringrazio per la visita, mi ha illustrato il parterre di esperti e prestigiosi relatori che interverrà nella capitale delle Langhe e per questo invito il nostro tessuto socio-economico a partecipare. Sarà un’interessante opportunità di confronto”.

Aggiunge il presidente Lorenzo Zurino: “Per due giorni Alba, città deliziosa al centro di un territorio unico al mondo, diventerà la capitale italiana dell’export e del Made in Italy, un settore di importanza cruciale per l’economia italiana. Ringrazio il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco Carlo Bo e tutta la città per la straordinaria accoglienza e per la fattiva collaborazione in vista di un evento che, come Forum Italiano dell’Export, siamo orgogliosi di poter proporre nella sua quinta edizione”.