Migliori siti scommesse: Top bookmakers italiani

Benvenuti nella guida dedicata ai migliori 10 siti di scommesse in Italia!

Nel mondo delle scommesse sportive, la scelta del bookmaker giusto è cruciale. Ecco perché ci impegneremo a presentarvi non solo i nomi di questi operatori di spicco, ma anche recensioni dettagliate per ciascuno di essi. Nella recensione speriamo di fornirvi tutte le informazioni essenziali di cui ogni giocatore ha bisogno prima di prendere una decisione informata.

Continuate a leggere per scoprire chi domina il panorama delle scommesse italiane online e cosa li rende unici nel loro genere!

I migliori siti scommesse online in Italia

1. 888Sport - il bookmaker promettente targato 888

888Sport è uno dei portali che compongono l'offerta tripartita dell'azienda 888, e che comprende anche 888poker e 888casino. Parliamo di un'azienda che ha deciso di reinventarsi da poco, proponendo questo utile sistema settoriale per indirizzare i propri gamers verso la categoria che preferiscono già dal primo sguardo. Vediamo qualche informazione in più su questo originale bookmaker, e i motivi per i quali è così conosciuto nel panorama dei siti di scommesse nazionali e internazionali.

Licenza ADM / AAMS 15014 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 100+ Payout per la serie A 88.8% - 97.8% Live Streaming No Bonus Benvenuto 25€ su deposito + 5€ bonus cash casino

Pro

● Ampia scelta di discipline bettabili

● Quote più alte della media

● App disponibile

Contro

● Mancano match in diretta

● Manca la live chat

La nostra opinione 4/5

Per scrivere la recensione abbiamo trascorso parecchie ore sul sito, godendo di tutte le funzionalità speciali che offre. In particolare il vasto numero di sport bettabili, che includono anche scelte di nicchia come Hockey su ghiaccio e freccette, ci è sembrata certamente strutturata per rivolgersi a un pubblico non necessariamente amante del classico pallone. Le quote sono tra le migliori in circolazione per il calcio e per il tennis, e le promozioni bonus di benvenuto (sebbene non altissime) ci ha garantito quella autonomia in più che non guasta, quando si parla di scommettere e mettere in gioco soldi veri.

Una cosa che non abbiamo apprezzato è l'assenza di live chat, perché il fatto che l'unico modo per contattare l'assistenza sia un form sul sito rende le comunicazioni particolarmente lente, il che non è l'ideale se si ha bisogno di un feedback immediato! Inoltre le bet live sono disponibili ma non sono correlate con le dirette degli eventi sportivi… un vero peccato, visto che obbliga il giocatore a cercare un secondo schermo se vuole seguire la diretta del suo gioco preferito!

Tutto sommato il portale è una buona scelta per gli appassionati dei siti di scommesse online, nonostante le piccole pecche che citate. Non ha guadagnato il nostro punteggio pieno, ma ci sono sicuramente degli ottimi presupposti per una crescita futura.

Visita subito 888Sport e ottieni anche tu 25€ gratis!

2. Snai - Il colosso italiano del betting

Un nome come Snai non può mancare all'interno di questa lista, e non soltanto perché è una delle aziende maggiormente conosciute sul territorio italiano per i suoi innumerevoli punti vendita fisici. La qualità di Snai è indiscussa anche online, e sul suo portale è convogliato un traffico davvero immenso di appassionati di betting, tutti entusiasti della sua proposta e professionalità. Ma quali sono i suoi punti di forza, in grado di contraddistinguerlo e di renderlo uno tra i migliori siti di scommesse?

Licenza ADM / AAMS 15215 Sport bettabili 30+ Squadre di calcio 250+ Payout per la sere A 90.2% - 95.1% Live Streaming Si Bonus Benvenuto 5€ cash gratis + bonus su deposito fino a 300€

Pro

● Layout intuitivo del sito

● Grandissima offerta di mercati

● Azienda con grande esperienza nel settore

Contro

● Quote più basse per le giocate in-play

● Assistenza in chat soltanto per gli iscritti

La nostra opinione: 5/5

Tra i nostri vari test sul portale sono ovviamente emerse alcune piccole asperità, come il servizio live chat disponibile soltanto dopo la registrazione, o le quote leggermente inferiori alla media. Tuttavia abbiamo visto di buon occhio l'inclusione di un buon numero di sistemi di pagamento moderni e popolari come gli eWallet, oltre all'intelligente SNAI card, esclusiva dell'azienda che consente di “eliminare” un intermediario quando si ricarica il proprio account.

Parlando più in generale, avendo esplorato approfonditamente il sito del noto bookmaker italiano possiamo confermare che la sua reputazione nel panorama dei siti di scommesse è giustamente meritata. Ci è davvero piaciuta la scelta di Snai di includere anche discipline minori, nonché di dedicare un'attenzione particolare all'ippica, una prova di quanto Snai tenga a i propri clienti e vada incontro a tutte le loro preferenze di gioco. Inoltre l'interfaccia si è rivelata particolarmente intuitiva, anche se talvolta ci siamo trovati a dover attendere alcuni caricamenti, specialmente durante gli eventi live (cosa comunque comprensibile, date le dimensioni del sito).

Prova Snai! Per te fino a 300€ sul deposito!

3. William Hill - Grande classico, ottima scelta

William Hill è un casino storico, ma commettereste un errore a pensare che sia soltanto questo! Il noto portale è anche un bookmaker d'eccellenza, in grado di guadagnarsi un posto nella classifica dei migliori siti di scommesse. William Hill propone un'interfaccia classica ed elegante e un parco bet davvero ampio quanto a sport tradizionali. Abbiamo conosciuto questo portale per le sue slot e i suoi giochi da tavolo, ma non siamo rimasti immuni al fascino delle sue scommesse, provandole per voi. Cosa ne pensiamo? È presto detto!

Licenza ADM / AAMS 15038 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 500+ Payout per la serie A 89.1 - 94.4% Live Streaming Si Bonus Benvenuto 5€ cash +20€ in Game Bonus

Pro

● Ottimi margini di prelievo vincite

● Ampio parco giochi tradizionale

● Interfaccia intuitiva e semplice

Contro

● Manca l' ippica

● Mancano gli eSports

La nostra opinione: 5/5

Passare molto tempo sul sito di William Hill significa perdersi piacevolmente nell'immenso parco giochi: oltre ai tradizionali sport molto seguiti come il football, il tennis e il basket, l'elenco di discipline proposte si estende anche a quelle meno convenzionali. Purtroppo si sente l'assenza delle bet sull'ippica, cosa che potrebbe deludere gli appassionati di questo settore.

Per quanto riguarda le quote, siamo lieti di confermare che William Hill offre alcuni tra le migliori quote disponibili sul mercato dei siti di scommesse, tra l'altro non soltanto quelli sul calcio! Confessiamo che questo ci ha spinti a voler provare più opzioni e a scommettere su più di un settore, a volte vincendo e a volte perdendo, ma entrambe le volte con enorme soddisfazione, anche grazie tra l'altro alle promozioni di benvenuto. Altro punto a favore, i match in diretta! Provare l'ebbrezza del controllare in tempo reale quale esito avranno le scommesse in corso è qualcosa cui proprio non sappiamo rinunciare.

Non ci sono dubbi, dunque: William Hill si conferma come un'ottima soluzione per tutti gli appassionati, degno della sua fama e meritevole di una visita da parte degli utenti più esigenti.

Scopri subito William hill e approfitta dei suoi bonus gratis anche senza deposito!

4. Star Casino - La stella dei siti di scommesse

StarCasinò ha fatto il suo debutto nel mercato italiano nel 2012, ma le sue origini sono precedenti, poiché appartiene al gruppo Betsson, un gigante svedese del settore del gioco d'azzardo che opera da metà del secolo scorso.

Come suggerisce il suo stesso nome, l'azienda si è inizialmente focalizzata sul settore dei casino, ma si è espansa nel settore dei siti di scommesse attraverso varie collaborazioni con squadre di calcio importanti. Queste partnership hanno anticipato il lancio della loro piattaforma nel 2019. Vediamo nel dettaglio cosa abbia da offrire, questo portale, oggi!

Licenza ADM / AAMS 15230 Sport bettabili 10+ Squadre di calcio 200+ Payout per la serie A 95.7 - 96.8% Live Streaming No Bonus Benvenuto Cashback del 50% fino a 25€

Pro

● Sezione news

● Chat dal vivo

● Layout del sito ottimale

Contro

● Palinsesto non troppo ampio

● Non offre eventi in diretta

La nostra opinione: 4/5

Uno degli aspetti di Starcasino che abbiamo particolarmente apprezzato durante la visita al portale è senz'altro l'attenzione a tutti i tipi di utenti, manifestata da una pagina news di alto livello e da un servizio di assistenza estremamente competente che ha risposto a tutte le nostre domande. Le quote scommesse non sono stellari, ma non si posizionano nemmeno troppo in basso in una ipotetica classifica generale, e quindi tutto sommato ci hanno soddisfatto.

Tuttavia, come in ogni servizio offerto dai siti di scommesse online, ci sono margini di miglioramento. Tra gli aspetti che ci sono sembrati carenti, il più evidente è la mancanza delle dirette e di un servizio di livescore, cosa che di solito è particolarmente richiesta e apprezzata dagli scommettitori professionisti (nonché da noi). Inoltre mancano scommesse sull'ippica e sugli eSports, ma siamo convinti che una piattaforma innovativa come StarCasinò abbia tutte le potenzialità per affrontare e superare queste sfide, mirando ai massimi livelli. Per come la vediamo noi, se risolve questi piccoli problemi, StarCasino ha tutte le carte in regola per sfidare i grandi siti di scommesse e uscirne vincitore.

Prova Starcasino e ottieni un cashback sulle perdite fino al 50%!

5. Pepegol Casino - Una nuova promessa tra i bookmakers

Pepegol è un portale relativamente giovane, attivo in Italia da agosto 2020. Per noi è stato davvero rinfrescante, tra tutti questi siti importanti, poter parlare anche di un nuovo operatore, così come è stato interessante studiarne la piattaforma in tutte le sue interessanti sfaccettature. Infatti, per quanto il mondo dei siti di scommesse sia vasto, un portale che faccia tanto parlare di sé dopo così poco tempo non ha potuto non suscitare in noi un certo giustificato interesse. Curiosi di conoscerlo meglio?

Licenza ADM / AAMS 15234 Sport bettabili 30+ Squadre di calcio 100+ Payout per la serie A 93% (media) Live Streaming No Bonus Benvenuto 5€ bonus cash + 100% sul deposito fino a 100€

Pro

● Quote medie discrete

● Buona assistenza ai giocatori

● Molti mercati sui quali scommettere

Contro

● Assenza di eventi live

● Manca l'app

La nostra opinione: 4/5

Diciamolo subito: ci sono alcune aree in cui la piattaforma potrebbe migliorare. Tra queste, il fatto che manchi una app dedicata alle scommesse sportive, che considerando la tendenza dei giocatori a scommettere online nel tempo libero e dal proprio mobile device, è sempre una buona idea. Si sente anche la mancanza delle dirette, che in tutto il tempo trascorso sul portale ci sarebbe davvero tornata utile.

Nonostante queste mancanze, il nostro giudizio su Pepegol rimane positivo, specialmente considerando la sua recente introduzione nel mercato dei siti di scommesse. Buona è la grafica intuitiva che ci ha permesso di selezionare gli eventi con facilità, la vasta selezione di discipline bettabili che ci ha consentito di divertirci puntando su scelte non scontate, e la sezione live ben strutturata. Inoltre abbiamo un debole per i siti di scommesse che offrano l'ippica, ritenendo che sia un'aggiunta che arricchisce non poco il portale.

In sostanza, ciò che auguriamo a Pepegol è di proseguire in questa direzione, che ci sembra essere quella giusta per diventare un punto di riferimento tra i migliori siti di scommesse.

Visita Pepegol, e iscriviti al portale: otterrai il 100% sul deposito!

6. Bwin - Un nome, una garanzia

Bwin è un nome molto conosciuto nel mondo del gambling per la sua categoria casino, ma è anche un bookmaker di rilievo e di fama mondiale. Dal 1997 (anno del suo debutto), ha ampliato la sua notorietà associando il suo brand a prestigiose competizioni sportive a livello mondiale. È stato inoltre uno dei siti di scommesse precursori del live betting, seguito a ruota dai competitor che volevano raggiungere i suoi stessi successi. Ha fatto quindi la storia, ma che dire del suo presente? Vediamo insieme cosa offra oggi questo bookmaker e se è riuscito a mantenersi un'eccellenza del settore.

Licenza ADM / AAMS 15026 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 150+ Payout per la serie A 90.5 - 95.1% Live Streaming Si Bonus Benvenuto fino a 260€ sul deposito + 30 free spin bonus

Pro

● Ottima piattaforma per la diretta

● Buone quote

● Palinsesto ampio quanto a mercati

Contro

● Manca la sezione ippica

● Non prevede eSports

La nostra opinione: 5/5

Ci siamo approcciati al portale chiedendoci: cosa potrebbe pensarne un gamer che lo visita per la prima volta? Sarebbe in grado di orientarsi in questo sito e di trovare tutto ciò che gli serve? Data la fama dell'operatore, le nostre aspettative erano sicuramente alte, e siamo lieti di dirvi che non sono state affatto deluse. Abbiamo trovato, fin da subito, un'interfaccia user-friendly particolarmente chiara, intuitiva e progettata per offrire un'esperienza fluida sia ai neofiti che ai veterani dei siti di scommesse.

L'ampio palinsesto sportivo proposto da Bwin copre una vasta gamma di eventi, dai più tradizionali, come football e basket, a quelli meno convenzionali, garantendo così una varietà che riesce a soddisfare una vasta gamma di interessi. L'offerta di quote, inoltre, si è rivelata competitiva rispetto ad altri siti di scommesse e confessiamo di averne approfittato in più di una occasione! Un altro punto di forza secondo noi è la sezione dedicata alle scommesse dal vivo, che offre la possibilità di puntare in tempo reale su eventi in corso, arricchendo l'esperienza di gioco con una dose di adrenalina aggiuntiva.

Unico neo, l'assenza dell'ippica e degli eSports che sarebbero stati una gradita ciliegina sulla torta, ma che non hanno pregiudicato il punteggio pieno che, a nostro giudizio, il sito merita.

Scopri subito l'offerta di Bwin e approfitta del bonus top su deposito + giri gratis!

7. Eurobet - L'esperto per eccellenza nel mercato italiano

Eurobet Italia possiede una rete di oltre 850 punti vendita, oltre a un online specificamente progettato per il pubblico italiano. L'azienda è stata fondata nel 1995, ma dal 1999 fa parte del collettivo inglese Gala Coral Group, che da 70 anni si occupa di scommesse sportive ed è oggi considerato come uno dei principali operatori di scommesse britannici. Tolte queste informazioni di base e mettendo da parte le sue fortunate origini inglesi, che dire del suo operato in Italia oggi?

Licenza ADM / AAMS 15016 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 300+ Payout per la serie A 90.5 - 95.3% Live Streaming Si Bonus Benvenuto 50% sul deposito fino a 300€ + 15€ cash bonus

Pro

● App mobile d'avanguardia

● Offre eventi in diretta

● Ottima assistenza clienti

Contro

● Chat riservata solo agli iscritti

● Limite di deposito inferiore alla media

La nostra opinione: 5/5

Se questo brand, tra tanti siti di scommesse esistenti, è celebrato in più di 100 nazioni per la sua affidabilità e sicurezza, ci sarà un motivo! Eppure abbiamo deciso di non fidarci senza prove, toccando con mano la qualità del portale creando un profilo tutto nostro ed incassando anche l'interessante bonus di benvenuto. Il primo ostacolo è stato il fatto che, prima di registrarci, non fosse disponibile la chat dal vivo, ma dopo la registrazione ci siamo potuti confrontare con un ottimo supporto clienti online, che ci ha assistito in tutto e per tutto.

Il palinsesto di Eurobet è ottimo sia per quanto riguarda le discipline sia (soprattutto) per il numero di mercati disponibili, cosa che ha reso la navigazione particolarmente divertente, offrendoci praticamente l'imbarazzo della scelta. I depositi immediati e i prelievi velocissimi hanno sicuramente aiutato, e i proventi delle nostre scommesse fortunate sono tornati nei nostri portafogli virtuali prima di rendercene conto.

Insomma, Eurobet ci ha stupiti favorevolmente, e non è escluso che torneremo a fargli visita, anche dopo aver terminato la recensione!

Crea un account su Eurobet: Otterrai un bonus su deposito fino a 300€!

8. LeoVegas sport - Il tuo bookmaker in tasca

Pur essendo entrato nel settore dei siti di scommesse relativamente di recente (e cioè nel 2011), questa piattaforma di origine svedese ha conosciuto una rapida ascesa che lo ha visto espandersi al di fuori della regione scandinava. Ha rapidamente guadagnato riconoscimento tra le piattaforme di casino, ma ha anche dimostrato un forte interesse verso le scommesse mobile, tant'è vero che già nel 2016 ha debuttato nel mercato delle scommesse sportive, segnando un altro importante passo nella sua evoluzione.

Vediamo insieme cosa è successo da allora e cosa propone il leone rampante ai giorni d'oggi.

Licenza ADM / AAMS 15011 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 100+ Payout per la serie A 89.9 - 96.0% Live Streaming No Bonus Benvenuto 50% fino a 200€ sul primo deposito

Pro

● Palinsesto ampio e non mainstream

● Buone quote medie

● Vari bonus periodici

Contro

● Interfaccia migliorabile

● Non è possibile guardare gli eventi in diretta

La nostra opinione: 4/5

Nel tempo che dedicato allo studio e all'analisi del portale di Leovegas, siamo stati colpiti da diversi punti di forza del portale di origine svedese. In particolare, siamo rimasti impressionati dalla varietà di discipline bettabili a disposizione e le quote medie per ciascuna disciplina, che rendono LeoVegas uno dei principali candidati tra le piattaforme di scommesse disponibili in Italia.

Ciò che più contraddistingue Leovegas, secondo il nostro modesto parere, è l'app. La possibilità di tenere “in tasca” il tuo bookmaker di fiducia e di poter scommettere in qualsiasi momento del giorno e da qualunque posto è davvero impagabile ed è stata una bella comodità anche per noi! È vero, ci sono siti di scommesse ottimizzati per la navigazione da browser anche su schermi più piccoli, però secondo noi le applicazioni danno sempre quel quid in più, perché a fronte di un piccolo investimento in termini di tempo e memoria del dispositivo, offrono un'esperienza impagabile. Quest'app, nel dettaglio, si è rivelata estremamente intuitiva e comoda, con un layout semplice e immediato in grado di guidare il giocatore in maniera efficace e senza lunghe attese.

Detto ciò, purtroppo non ci sentiamo di dare il massimo dei voti, riservato ai migliori siti di scommesse, per alcuni motivi: l'assenza della diretta si fa sentire, dal momento che è una tra le prerogative dei siti di scommesse che gli utenti amano maggiormente. Inoltre, nonostante l'app sia eccellente, l'interfaccia del sito da browser potrebbe essere ottimizzata, perché allo stato attuale la grafica risulta un po' scarna e la navigazione di conseguenza non è particolarmente coinvolgente.

Visita Leovegas e riscatta il tuo bonus! Fino a 200€ sulla prima ricarica

9. Sportitaliabet - Una novità tutta italiana

L'emittente televisiva Sportitalia ha recentemente introdotto nel mercato delle scommesse online un nuovo player: Sportitaliabet. Pur essendo una novità nel vasto universo dei siti di scommesse, nato appena nel 2020, Sportitaliabet promette di consolidarsi come un punto di riferimento per gli appassionati anche grazie al sostegno e alla notorietà dell'emittente televisiva da cui trae origine. I presupposti per la crescita ci sono tutti, dunque vediamo cosa abbia da offrire allo stato attuale!

Licenza ADM / AAMS 15232 Sport bettabili 20+ Squadre di calcio 40+ Payout per la serie A 95% (media) Live Streaming No Bonus Benvenuto 100% sul deposito fino a 50€

Pro

● Ottime promozioni bonus

● Buona varietà di scommessa

● Presenza di ippica ed eSports

Contro

● Manca l'app

● Mancano i match in diretta

La nostra opinione

Fin dal primo momento ci siamo accorti di quanto fosse semplice e immediato navigare sul sito. La chiara disposizione delle varie sezioni e la grafica accattivante hanno reso l'esperienza utente decisamente piacevole, e immaginiamo che non siano pochi i gamers che hanno trovato in Sportitaliabet il loro punto di riferimento proprio per questo motivo.

Uno dei dettagli più interessanti (e che secondo noi è in grado di distinguere Sportitaliabet dai siti di scommesse concorrenti) è l'iconografia distintiva per ogni sport, cosa che riduce i tempi di ricerca. La homepage mette in risalto gli eventi più popolari, quelli in diretta e le bet più giocate, fornendo un accesso immediato ai momenti salienti. L'ippica ha un proprio spazio speciale, dove gli appassionati possono scommettere, visualizzare le quote aggiornate e seguire gli eventi in tempo reale. Attraverso un menù laterale, è inoltre possibile esplorare l'ampia gamma di opzioni disponibili.

Il fatto che la piattaforma sia nuova è probabilmente il motivo per il quale ancora non sono disponibili eventi in diretta e un'applicazione dedicata, cosa che non ci consente di assegnarle il massimo del punteggio. Chissà che non ci riservi, però, sorprese per il futuro! In quel caso saremo senz'altro pronti a ricrederci.

Scopri Sportitaliabet, per te in omaggio 50€ sulla prima ricarica!

10. FantasyTeam - 5/5

si occupa di scommesse a tutti i livelli, ed è riuscito a distinguersi nel tempo anche per la sua sezione casino. Il giovane portale ha davvero tanto da offrire ed è ricco di molte caratteristiche tipiche dei colossi del settore, che i nostri esperti hanno studiato per voi e che riassumeremo al meglio nei paragrafi che seguono:

Licenza ADM / AAMS 15232 Sport bettabili 30+ Squadre di calcio 70+ Payout per la serie A 95.27% (media) Live Streaming Si Bonus Benvenuto 50% sul deposito fino a 25€

Pro

● Buona navigabilità

● Ampio palinsesto sport

● Offre dirette in tempo reale

Contro

● Quote medie non eccellenti per sport che non siano il calcio

● Mancano le quick bet

La nostra opinione

Tanto per cominciare, ci sentiamo di segnalare che la varietà delle discipline sportive offerte da questo portale è davvero notevole. Si tratta di 30 discipline tra cui scegliere, che vanno dalle classiche discipline che dominano il panorama delle scommesse globali a quelle più ricercate come Sky Jump e Formula E (che sta guadagnando sempre più popolarità come alternativa ecologica alla Formula 1). Ci siamo divertiti provando personalmente la ricca sezione dedicata agli eSport, un segmento in rapida crescita che sta catturando l'attenzione di un pubblico sempre più vasto. La piattaforma ha fatto un ottimo lavoro nel garantire che anche i fan di questo settore emergente possano scommettere con profitto.

Insomma, dal palinsesto all'app, dalla possibilità di seguire i match in diretta alle quote calcistiche validissime, sono davvero molti i motivi che hanno reso il nostro tempo su Fantasybet memorabile! L'unica cosa che manca all'appello sono le quick bet, cioè le precompilate. Un neo minore, ci sentiamo di dire, che non pregiudica l'ottima opinione che ci siamo fatti di questo interessante operatore!

È bello notare come, per una volta, anche i portali meno conosciuti nel panorama globale siano meritevoli di considerazione e di voti alti al pari dei siti di scommesse cosiddetti “top”. Ma non fidatevi di noi: provate per credere!

Visita Fantasyteam e ottieni anche tu 25€ gratis per le tue scommesse!

I nostri criteri per scegliere i migliori siti di scommesse

Per scrivere questa recensione abbiamo analizzato davvero moltissimi portali di scommesse, ma quelli nominati fino ad ora sono soltanto i siti che hanno soddisfatto le nostre aspettative negli aspetti secondo noi davvero importanti. Quali siano questi aspetti, è presto detto:

Sicurezza e Licenza

La prima cosa da fare è stata assicurarci che i siti di scommesse in esame fossero dotati di un'autorizzazione valida, cioè in questo caso rilasciata dalla massima autorità italiana in materia di gioco d'azzardo. Nonostante esistano molte licenze internazionali, l' autorizzazione italiana è sempre una mossa sicura per i giocatori del nostro Paese, sinonimo di elevati standard di sicurezza. Per questo motivo si è scelto di escludere qualsiasi piattaforma che ne fosse sprovvista.

Sport bettabili e palinsesto

L'universo delle scommesse sportive online è davvero vasto e i siti devono riuscire, in qualche modo, a rappresentarlo degnamente. La maggior parte dei siti di scommesse copre tutte le discipline famose come football, basket, tennis, cricket e formula 1, che attirano un grande numero di scommettitori grazie alla loro popolarità globale. Tuttavia, perché limitarsi al mainstream? Secondo noi una scelta vincente è proprio quella di espandere l'offerta, includendo opzioni meno tradizionali o di nicchia e addirittura gli eSports, sempre più popolari.

Inoltre è importante notare che ogni disciplina ha una varietà di leghe, tornei e mercati scommesse associati, e un'offerta valida deve saperne includere il più possibile.

Quote

Le quote scommesse (spesso chiamate anche “Odds”), rappresentano un altro elemento centrale di questa analisi. Esse indicano la probabilità attribuita dai siti di scommesse all'occorrenza di un determinato esito in un evento sportivo: più alta è la quota, minore è la probabilità che l'evento si verifichi, e viceversa. Va da sé che le quote sono anche un riflesso del potenziale guadagno: una quota elevata potrebbe tradursi in una vincita maggiore, perciò è sempre una buona mossa valutare siti di scommesse con quote competitive. Confrontare i vari portali, in questo senso, ci è stato davvero utile e potrebbe essere utile anche a voi!

Bonus

I bonus sono sempre allettanti, ma spesso includono limitazioni, come ad esempio una durata precisa, un periodo entro cui deve essere riscattato, l'esclusione di alcuni mercati, eventi o sport... Dal momento che bisogna sempre leggere attentamente i termini e le condizioni dei bonus per evitare incomprensioni e per sfruttare al meglio l'offerta, diventa ancora più importante che questi termini siano scritti in maniera comprensibile. E, naturalmente, che siano vantaggiosi!

Metodi di pagamento

La capacità di offrire vari metodi di pagamento in modo sicuro è fondamentale per ogni sito che prevede le transazioni di denaro, specialmente per i siti di scommesse. Questa flessibilità però deve andare oltre la semplice offerta di diverse opzioni: è cruciale garantire la sicurezza dei dati bancari degli utenti. Ciò richiede una crittografia robusta e la collaborazione con intermediari finanziari affidabili. Oltre alla varietà e alla sicurezza, un altro aspetto essenziale è la velocità nelle transazioni e la semplicità d'uso. Un giocatore in attesa che inizi la sua partita del cuore è già abbastanza in tensione senza doversi anche preoccupare di quanto ci metterà il suo denaro a venire versato nel conto!

Servizio clienti

Il servizio al cliente è qui da intendersi in senso ampio: assistere i propri utenti, secondo noi, deve andare oltre alla mera risoluzione di eventuali problemi! Innanzitutto, per i siti di scommesse, gli operatori di lingua italiana sono fondamentali per fornire supporto immediato e comprensibile agli utenti italiani. Una buona norma sarebbe quella di offrire la loro disponibilità 24/7. La presenza di diversi metodi di contatto, inoltre, come chat, e-mail o telefono, offre agli utenti flessibilità nelle modalità di comunicazione.

Non possiamo non menzionare la necessità di avere, tra le pagine consultabili dei siti di scommesse, una sezione dedicata al gioco responsabile. La sua presenza sottolinea l'impegno della piattaforma nella promozione di un approccio equilibrato e consapevole alle scommesse e ai giochi d'azzardo.

Ottimizzazione mobile e app

L'ottimizzazione per il mobile è, oggi, un criterio essenziale per i siti di scommesse che aspirano a mantenere una posizione leader e a rispondere efficacemente alle aspettative dei giocatori. Una piattaforma che presenta un'interfaccia adatta ai dispositivi mobili, infatti, mostra di riconoscere le esigenze moderne e anticipa le evoluzioni del mercato tecnologico.

Quanto i siti di scommesse, oltre al perfezionare e adattare i loro portali per schermi di ogni dimensione, possiedono anche un'applicazione, acquistano ulteriori punti. Avere la propria sala scommesse personale in tasca, pronta per noi, è una comodità cui non ci sentiamo di rinunciare facilmente!



Domande frequenti

Le scommesse online sono legali in Italia?

Sì, le scommesse online sono legali in Italia, purché i siti dei bookmakers siano autorizzati e regolamentati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giocatori dovrebbero cercare il logo identificativo (spesso nell'header o nel footer di un portale) per confermare l'autorizzazione di un sito.

Come funzionano le probabilità?

Le probabilità nelle scommesse sportive rappresentano la valutazione di un operatore sulla probabilità di un particolare esito. Indicano quanto un giocatore può aspettarsi di vincere rispetto alla sua scommessa. Ad esempio, una quota di 2,00 significa che per ogni euro scommesso, il giocatore potrebbe guadagnare 2 euro in caso di esito favorevole. Quindi, quote più elevate suggeriscono esiti meno probabili, mentre quote più basse indicano esiti più probabili.

Quali sono i vantaggi delle scommesse dal vivo?

Le scommesse dal vivo permettono ai giocatori di scommettere mentre l'evento è in corso, offrendo quote dinamiche basate sull'evolversi dell'azione. Ciò offre opportunità di scommettere in corso d'opera e permette di adattare le strategie in tempo reale e per questo motivo i siti di scommesse che le offrono sono tra i più quotati.

Devo pagare per guardare le partite in diretta sui siti di scommesse?

Dipende dal fornitore. Alcuni siti di scommesse offrono dirette gratuite se si ha un conto attivo o se si è scommesso su un evento specifico. Tuttavia, altri possono richiedere un pagamento o un abbonamento.

Come capire se un sito di scommesse è sicuro?

I siti di scommesse sicuri hanno una protocollo autorizzativo valido rilasciata da un'autorità di regolamentazione, come l'Agenzia Dogane e Monopoli in Italia. La presenza di crittografia SSL, recensioni positive e metodi di pagamento affidabili sono altri indicatori di sicurezza.