Volley maschile A3: Monge-Gerbaudo Savigliano, al via la campagna abbonamenti 2023/24

Dopo la straordinaria stagione 2022/23, chiusa con l’accesso ai playoff della Serie A3 Credem Banca, è tempo di tornare a fare sul serio.

È ufficialmente partita, infatti, la campagna abbonamenti per le partite casalinghe del Monge-Gerbaudo Savigliano nella regular season 2023/24, ancora una volta presso il Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

La tariffa intera, che include l’ingresso al Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore per le 12 partite casalinghe della squadra allenata da coach Lorenzo Simeon, è di 110 euro.

Come lo scorso anno, sono previste due riduzioni: l’abbonamento Family/Special, rivolto ai tesserati e ai loro famigliari, al costo di 85 euro, e quello ridotto, per Under 18 e Under 17, a 60 euro. Durante la stagione regolare, invece, sarà garantito l’ingresso omaggio a bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni.E per tutti, una splendida sorpresa. Coloro che sottoscriveranno un abbonamento riceveranno, infatti, in omaggio un cappellino biancoblu griffato Volley Savigliano.

Come abbonarsi?

I tifosi potranno sottoscrivere l’abbonamento presso la Ferramenta CI Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano.

Si parte nel weekend del 15 ottobre, con Monge-Gerbaudo Savigliano-Stadium Mirandola, per chiudere con l’ultima giornata nel derby contro il Negrini CTE Acqui Terme, in programma alle ore 18 del 24 marzo 2024.