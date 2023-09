Grandinata del 6 luglio: arrivano i primi 650mila euro dal Governo

In arrivo 650 mila euro per i danni della grandinata nel 6 luglio tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza e assegnato al Piemonte le prime risorse per il pagamento delle opere di somma urgenza.





«Ringraziamo il governo perché per la prima volta viene riconosciuto lo stato di emergenza per i beni danneggiati da una grandinata e il Dipartimento di Protezione civile che si è attivato immediatamente per dare risposte ai territori colpiti - dichiarano il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile e Opere pubbliche Marco Gabusi - Si tratta di risorse che consentiranno ai Comuni di pagare gli interventi di ripristino immediato attuati in somma urgenza e di riconoscere una parte dei danni ai privati che hanno subito danni ad abitazioni e strutture» spiegano.





Per quanto riguarda i danni a opere assicurabili, come le auto e i tetti, la Regione sta lavorando a una norma, che sarà approvata nelle prossime settimane, per riconoscere in caso di eventi atmosferici di particolare gravità, un rimborso forfattario per i beni danneggiati, anche in assenza di copertura assicurativa. «L’eccezionalita’ dei fenomeni atmosferici degli ultimi anni deve indurci ad assicurare quanto più possibile i beni come case e auto, ma allo stesso tempo dobbiamo sostenere coloro che sono stati colpiti da eventi di proporzioni impensabili fino a pochi anni fa» dice Marco Gabusi.