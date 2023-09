Nuova protezione sul lato francese del Buco di Viso

Il Parco del Monviso ha reso noto nei giorni scorsi dell’avvenuta installazione di una porta a protezione dell’ingresso francese del Buco di Viso. Il manufatto, elitrasportato ai poco meno di 3mila metri di quota del passaggio che unisce l’Italia alla Francia, è stato realizzato da un artigiano del vicino Queyras, Régis Pellissier, e sostituisce le assi di legno che ogni autunno venivano posizionate a chiusura della bocca del tunnel per limitare l’accumulo di neve al suo interno.

La porta è stata realizzata in acciaio corten e dunque sta assumendo il caratteristico colore brunito di quel metallo, per una migliore integrazione cromatica in loco. Su di essa vi sono due placchette con il logo della Riserva naturale nazionale di Ristolas Mont-Viso e l’immagine di un mulo, a ricordo dei tanti animali da soma che dal Buco di Viso sono transitati all’epoca della sua realizzazione.