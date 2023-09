Il circolo PD di Racconigi: "Gli adesivi diffusi non rappresentano i nostri giovani"

Gentile redazione,

abbiamo appreso dagli organi di stampa quanto accaduto a Racconigi nella serata del 25 agosto.

Come forza politica condanniamo i messaggi diffusi tramite gli adesivi e siamo molto dispiaciuti per l'accaduto. Pensiamo che questi adesivi non rappresentino i valori dei tanti giovani racconigesi che organizzano attività sul territorio e delle tante associazioni che tengono viva la nostra comunità.

È necessaria da parte di tutti noi adulti una maggiore attenzione ai messaggi che vengono veicolati tra i giovani, perché le attività ludico-ricreative rappresentano momenti importanti per la crescita degli adolescenti. È necessario che le forze politiche non sottovalutino questi episodi e lavorino con costanza per costruire una società basata sul rispetto della dignitàdella persona e sulla paritàdi genere. Abbiamo inoltre appreso che la diffusione di questi adesivi era pratica usuale da parte della radio invitata ad animare la festa, la quale ha dichiarato che non verranno più diffusi durante alcun evento. Cogliamo positivamente il fatto che a Racconigi questi messaggi non siano passati inosservati e che finalmente non verranno più diffusi, dimostrazione che i racconigesi sono persone attente che ci tengono all'educazione dei propri giovani.

Direttivo Circolo PD Marinetti -Longagnani