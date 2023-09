A Gaiola una serie di incontri per parlare di femminilità

L'Associazione Yepp Valle Stura è entusiasta di presentare una serie di incontri dedicati all'esplorazione dell'essenza della femminilità. Questi incontri sono progettati per creare un ambiente di condivisione e apprendimento, in cui le donne possano esplorare temi profondi legati alla loro identità.

Gli incontri saranno guidati da due esperte: la Dott.ssa Isabella Bodino, consulente sessuale clinica, formatrice e fondatrice del marchio Mirya e Marta Bolgioni, Educatrice mestruale.

Tutti gli incontri si terranno presso il centro polifunzionale La Gramigna, Via Piave 3, Gaiola.

Il primo incontro, previsto per il 15 settembre dalle 20:30 alle 22:30, affronterà il tema dell'Eros Femminile. Durante questo incontro, insieme alla Dott.ssa Isabella Bodino, abbatteremo i tabù che circondano il piacere nella vita delle donne, esplorandone il significato più profondo.

Il secondo incontro, in programma il 29 settembre dalle 20:30 alle 22:30, esplorerà il ciclo mestruale da una prospettiva diversa. Scopriremo insieme come il ciclo mestruale non sia solo un evento fisiologico, ma una fonte di consapevolezza e potere. Questo incontro aprirà nuove prospettive sulla comprensione di un processo totalmente connesso alla natura.

Il terzo e ultimo incontro, fissato per il 7 ottobre dalle 16:00 alle 18:00, sarà un cerchio di condivisione. Marta Bolgioni, educatrice mestruale, guiderà in un coinvolgente laboratorio domande e incertezze legate alla femminilità. Il Cerchio di Condivisione fornirà strumenti pratici per applicare le conoscenze acquisite durante il ciclo di incontri, promuovendo una connessione autentica tra le partecipanti.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione in quanto i posti sono limitati. Per info e prenotazioni scrivici su WhatsApp al numero 3662867471 o inviando una e-mail a yeppvallestura@gmail.com.

L'Associazione Yepp Valle Stura, fondata nel febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle Stura. Con il supporto di Yepp Italia e la collaborazione dell'Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo, l'associazione si dedica a ideare e realizzare iniziative, eventi e spazi dove i giovani della Valle possono condividere esperienze, acquisire competenze e contribuire al miglioramento della comunità. L'obiettivo principale è creare una rete efficace tra i giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore, promuovendo uno sviluppo comunitario sostenibile.

Per ulteriori informazioni e per seguire le nostre iniziative, visita:

Facebook: https://www.facebook.com/yeppvallestura/

Instagram: https://www.instagram.com/yeppstura/

E-mail: yeppvallestura@gmail.com