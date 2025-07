Come in un quadro di Van Gogh: il labirinto di Girasoli a Farigliano incanta i visitatori [FOTO E VIDEO]

Diecimila metri quadrati di fiori. Sembra di essere in un quadro di Van Gogh quando si apre la porta che svela il percorso attraverso nel labirinto di Girasoli a Farigliano, progetto nato dopo la pandemia, grazie a una brillante idea del Comune per promuovere il turismo a chilometro zero. Il progetto, ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano negli anni non solo è cresciuto, richiamando turisti da ogni parte del Piemonte e della vicina Liguria, ma è riuscito a innovarsi con percorsi e proposte sempre diverse.

Quest'anno il labirinto, in località Prella, è stato il primo percorso a essere interessato dalla fioritura: aperto al pubblico dalla scorsa domenica 12 luglio, verrà affiancato nelle prossime settimana dalla fioritura di altri sei campi.

"Per questa edizione - spiega l'assessore Andrea Bertone - abbiamo modificato il percorso del labirinto e abbiamo pensato di seminare gli altri campi in progressione, in modo da poter prolungare l'esperienza dei girasoli che, gli scorsi anni, durava circa un mese. Meteo permettendo, in questo modo, le persone avranno modo di ammirare prima il labirinto e nelle settimane successive i vari campi".

"Venite a trovarci e fotografate i girasoli a più non posso perché, anche quest'anno ci sarà il concorso - aggiunge il consigliere comunale, Denise Pecchenino -, troverete alcune sorprese all'interno del labirinto, ma anche all'estero perché proprio qua vicino è stata installata una small bench gialla, dedicata al progetto Girasoli a Farigliano".

Il concorso fotografico è valido dal 6 luglio al 1° agosto e ogni partecipante può inviare al massimo tre scatti, all’indirizzo di posta elettronica girasoliafarigliano@gmail.com, scrivendo nell’oggetto la categoria per cui si intende partecipare a scelta tra le seguenti: Panorama meraviglioso, il girasole spiritoro, il miglior ritratto/selfie, il girasole che viene da lontano e il mio amico animale nei girasoli. Tutte le informazioni e il regolamento sono sul sito del Comune di Farigliano (clicca qui).

INFO E ORARI DI APERTURA

Il labirinto, in località Prella, sarà aperto sabato e domenica dalle 9 alle 19, in settimana sarà aperto su prenotazione per i gruppi di almeno dieci persone, chiamando il 339-7342211, il costo per l'ingresso è di 2 euro. Maggiori informazioni sulla fioritura dei campi (San Nicolao, Quercia secolare, Cantina Ciabot, Loc. Cornole, Loc. PIanbosco e Masanti) nelle prossime settimane sui canali social di "Girasoli a Farigliano".