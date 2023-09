A Dronero “Lo Scrigno” di Manuela Abello si è trasferito in via Lamarmora 3C

“Era esattamente il 2 settembre sei anni fa quando avevo aperto il negozio”, racconta emozionata Manuela Abello: la sua merceria e maglieria “Lo Scrigno”, a Dronero, dapprima in piazza Martiri si è trasferita ora in via Lamarmora 3C.



Sabato pomeriggio l’ufficiale inaugurazione che ha visto i doppi festeggiamenti, dei sei anni trascorsi e per questo nuovo bellissimo inizio. “L’affetto che ho ricevuto è stato davvero bellissimo, con clienti che mi hanno anche omaggiata con dei fiori. Desidero ringraziare tutti di cuore. Questo per me non è soltanto un nuovo sogno che si avvera, ma una realtà che continua. Amo il mio lavoro, amo il contatto con il pubblico e sono felice di vedere che tutto questo sta andando avanti”.



Un locale più ampio rispetto a quello di prima, accoglie la stessa passione e lo stesso impegno messi finora da Manuela. Lo scrigno non è soltanto il nome del negozio, ma ciò che più rappresenta per lei. Qui intimo ed abbigliamento per uomo, donna e bambini, un’ampia offerta per tutti con attenzione sempre alla qualità dei tessuti.



La merceria e maglieria è inoltre una delle attività commerciali de “Il Bottegone”, l'associazione dei commercianti locali rinata a febbraio 2021 con l’obiettivo di creare una preziosa rete di riferimento sul territorio. Manuela è uno dei consiglieri ed all’entrata del suo negozio è possibile vedere l’ultimo dei progetti pensati: una targa realizzata per sensibilizzare e promuovere l’importanza dell’acquisto locale (#iocomprolocale).



“Acquistare nei negozi locali significa far crescere la propria città, darle futuro - dice - In negozio con me ho mia mamma, lei che più di tutti sa quanto ci tengo al mio lavoro, che mi ha sempre sostenuta e che è per me un aiuto davvero prezioso. È doveroso ringraziarla!”



A Dronero la merceria e maglieria “Lo Scrigno” è chiusa la domenica ed il giovedì e segue il seguente orario:



ESTIVO: 8.30 / 12:30 - 15:30 / 19:30

INVERNALE: 8.30 / 12.30 - 15.30 / 19