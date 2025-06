Sabato 28 giugno a Racconigi torna il Mad Festival

“Rispetto all'anno scorso, abbiamo voluto alzare ulteriormente il livello dell’evento, puntando su ospiti ancora più prestigiosi e un’organizzazione sempre più attenta. – commenta Lorenzo Ceniccola, presidente di Racconigi Attiva – In questi mesi il gruppo della Pro Loco è ulteriormente cresciuto: si sono aggiunte nuove energie e nuove idee, che hanno dato un ulteriore spinta a migliorarci“.

Ecco tutti gli ospiti che animeranno la serata: Angemi, dj, compositore e produttore discografico catanese, che ha partecipato ai più grandi festival europei e internazionali; Botteghi, un vero e proprio marchio di fabbrica per la musica house made in Italy, supportato da star della consolle come David Guetta, Tiësto, Hardwell, Alok, Morten, Fedde Le Grand, Bob Sinclar e Laidback Luke; Judici, che ha all'attivo numerose esibizioni sui più importanti palcoscenici d'Europa come l'Amsterdam Dance Event e l'IMS di Ibiza; B-Wyte, progetto braidese composto da due dj del territorio, e Tony D Voice, artista, vocalist e ballerino.

“L’amministrazione dedica un ringraziamento speciale alla Pro Loco Racconigi Attiva per l’impegno e l’attenta organizzazione di una serata di grande energia, divertimento e aggregazione per tutti gli appassionati di musica, che è ormai diventata una tradizione per Racconigi“, commenta l’assessora alle manifestazioni Annalisa Allasia.

Il costo dell’ingresso, riservato solo ai maggiori di 18 anni, sarà di 15 euro con consumazione inclusa.

Prima dell’evento, dalle 18:30 alle 21:30, in piazza Castello è previsto l‘aperitivo aperto a tutti “Road to Mad Festival“, a cura di Kiosko e Dream Bar. Sarà presente anche il dj set con Fondri e Gabriele Racca.