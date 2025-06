Apre a Savigliano CITY SHOP: un nuovo spazio per la vita quotidiana

Dal 2 luglio, in Via della Consolata 39, apre le porte CITY SHOP, un nuovo negozio multisettore che punta a diventare un punto di riferimento per chi vive a Savigliano e dintorni.

Il locale nasce con l’obiettivo di offrire un’ampia varietà di prodotti utili nella vita di tutti i giorni: dagli articoli per la casa al giardinaggio, dalla ferramenta all’abbigliamento, passando per la cura della persona, i giocattoli, la cartoleria e l’illuminazione.

Dietro questo progetto ci sono persone con esperienza nella grande distribuzione che hanno scelto di investire in un’attività locale, puntando sul rapporto diretto con i clienti e su una proposta semplice ma completa. “Crediamo nel valore del negozio fisico, soprattutto oggi che tutto sembra spostarsi online,” spiegano i titolari. “Vogliamo offrire non solo prodotti, ma anche ascolto, consigli e una relazione umana.”

Offerte in occasione dell'apertura

Per festeggiare l’apertura, CITY SHOP ha deciso di proporre alcune promozioni valide nei primi giorni. Dal 2 al 15 luglio saranno applicati sconti fino al 50% su vari articoli, in particolare su detergenti, prodotti per la cura della persona e articoli per la casa.

Sono previsti anche alcuni omaggi per chi raggiunge soglie minime di spesa:

uno stendibiancheria gratuito con almeno 50 euro di acquisti

due prodotti Chanteclair in omaggio con una spesa di almeno 30 euro

Ci saranno anche offerte su prodotti di uso quotidiano come la carta igienica in pura cellulosa, in rotoli da 500 e 850 strappi.

Un nuovo punto d’incontro e lavoro per la città

Oltre a offrire un nuovo spazio per gli acquisti, CITY SHOP rappresenta anche una piccola opportunità occupazionale per il territorio. Il negozio sta infatti cercando personale locale, con l’idea di contribuire concretamente all’economia della zona.

L’orario di apertura sarà continuato: tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9:00 alle 20:00. Una scelta pensata per garantire flessibilità e accessibilità anche a chi ha impegni durante la giornata.

Un invito alla città

L’inaugurazione ufficiale è fissata per martedì 2 luglio. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza: sarà un’occasione per conoscere da vicino questa nuova realtà, scambiare due parole con i gestori, approfittare di qualche offerta e magari fermarsi per un aperitivo offerto in negozio.

CITY SHOP nasce con un’idea semplice: rendere lo shopping quotidiano più comodo, accessibile e umano. Se siete in zona, vale la pena fare un salto.

Informazioni utili

CITY SHOP – Savigliano (CN)

Indirizzo: Via della Consolata 39

Inaugurazione: Martedì 2 luglio 2025

Orari: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 (orario continuato)

Promozioni valide fino al 15 luglio

Ricerca di personale in corso – candidati direttamente in negozio