Paesana, l’autovelox pronto a entrare in funzione lunedì 18 settembre

Dopo una gestazione di due anni e più nel grembo dell’Unione dei Comuni del Monviso, la posa di un autovelox fisso lungo il tratto di Strada Provinciale che unisce Paesana a Saluzzo, uno dei più pericolosi della zona soprattutto a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità, sembra davvero e finalmente in dirittura d’arrivo.

Posizionato nel sito di gran lunga più ideale del tratto, il rilevatore di velocità fisso sarà funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in senso bidirezionale, così da essere in grado di cogliere in fallo sia quanti percorrono la Valle Po in discesa che in salita.