A Busca i funerali di Giovanni Osenda, ambulante in pensione

Si terranno domani mattina, lunedì 3 novembre, nella chiesa parrocchiale di Busca, i funerali di Giovanni Osenda, commerciante in pensione spentosi a 94 anni. L’uomo era molto conosciuto essendo stato per lunghi anni un’assidua presenza in molti mercati della provincia, dove settimanalmente allestiva il suo banco ambulante di calzature.
Vedovo da molti anni, lascia il figlio Mario con Daniela, i nipoti Valentina e Guido con Lucia, Rebecca e Beatrice, le sorelle Maria ed Esterina. Le esequie si terranno alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Busca partendo dall’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, seguiti poi dalla tumulazione nel cimitero del paese. La stessa chiesa parrocchiale questa sera ospiterà il rosario di preghiera.