A Saluzzo domenica prossima il commercio esce dai negozi e invade le strade

Tutto pronto per la 44esima edizione di "Negozi in strada".

Domenica 17 settembre, da mattina a sera, oltre 80 attività commerciali esporranno la merce scontata ed in promozione al di fuori dei propri negozi per decorare ed abbellire le vie del centro di Saluzzo. Cinque concessionarie auto porteranno nuovi modelli di quattro ruote per soddisfare ogni esigenza, dall’elettrico alle nuove tecnologie.

Grande novità di questa edizione è rappresentata dall'area hobbisti, in piazza Cavour sotto l'ala di ferro. In aggiunta a questo, in piazza Risorgimento (prima del Duomo) verrà allestito uno spazio dedicato al settore benessere, dove professionisti di centri estetici, parrucchieri ed esperti del benessere effettueranno dimostrazioni e saranno disponibili per dare informazioni.

"La partenza ci rende carichi e fiduciosi - riferisce il presidente di Confcommercio Saluzzese, Danilo Rinaudo - abbiamo un numero di partecipanti molto alto, e questo aspetto non può che farci piacere. L'ultima edizione, nonostante il tempo incerto nella prima parte della mattinata, ci ha sorpreso nel pomeriggio, i commercianti temerari non si sono abbattuti, ed una volta riparati dalla pioggia si sono fatti trovare pronti, quando il centro cittadino si è riempito di clienti".

La giornata sarà ricca di animazioni, spettacoli di ballo, animatori e super eroi che saranno a disposizione dei più piccoli per giocare e posare in fotografie fiabesche. Saranno presenti live painting per intrattenere gli adulti e giochi in legno per riportare i bambini a quelli che erano i giochi "di una volta". "Quest'anno abbiamo investito in una comunicazione più social, stando al passo con i tempi - dichiara il presidente del Centro Commerciale Naturale, Massimo Rea - le nostre pagine già dalla metà di agosto hanno cominciato a sponsorizzare l'evento con una notevole diffusione, anche in aree non provinciali. Abbiamo inoltre variato la forma di comunicazione cartacea, sostituendola ad una cartolina con QR code, con all'interno tutti i partecipanti".