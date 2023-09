Da Castellar a San Giacomo una camminata partigiana per l'80° anniversario dell'eccidio di Boves

“Ti sei mai chiesto perché le corde suonano? Fanno resistenza alla pressione. E’ da quella resistenza che nasce la musica. Come nella vita: è dalla capacità di resistere alla pressione che nascerà la tua musica migliore.”

Tante persone, nella Valle Colla, hanno dato vita alla loro musica migliore. In un periodo storico particolarmente drammatico per l’intero Paese: la Seconda Guerra Mondiale.

Per farne memoria e per ricordare a noi stessi che il passato può diventare trampolino di lancio per vivere in modo piu’ umano e sostenibile,hanno organizzato una passeggiata partigiana nell'occasione dell'80° anniversario dell'eccidio di Boves. Un pomeriggio trascorso insieme camminando e respirando ad ogni passo arte e nuove possibilità.

Partenza domenica 17 settembre ore 14.15 dalla stele partigiana a Castellar, arrivo a San Giacomo alle ore 16.00. A seguire spettacolo teatrale in ricordo di Adriana Filippi, reporter di guerra. Regia, testi e voce di Elisa Dani, immagini e Kamishibai Francesca Reinero, contrabbasso live Carlo Chirio

In caso di maltempo il ritrovo sarà presso il Teatro Borelli. L’iniziativa è nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Boves per l’80simo anniversario dell’eccidio nazio-fascista nella città di Boves.