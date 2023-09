“Sono stati giorni bellissimi”: a Dronero il successo dei festeggiamenti patronali

Entusiasmo, volontà e davvero tanto impegno: a Dronero la Pro Loco si conferma squadra vincente. Grazie alla collaborazione con i Comuni di Dronero, Roccabruna e Villar San Costanzo ha organizzato da venerdì sera, 8 settembre, fino a ieri sera, lunedì 11 settembre, bellissime serate ed eventi in occasione dei festeggiamenti patronali di Madonna di Ripoli e Foglienzane.

“La cosa più bella è vedere tutti questi giovani di Dronero che hanno deciso di dedicare il loro tempo in modo totalmente gratuito ed al solo scopo di valorizzare la propria città - ha detto ieri sera una ragazza - Io vivo all’estero e sono venuta qui a trovare la mia famiglia. Mi ha colpito molto questo coinvolgimento dei giovani, perché non è scontato.”

Grande partecipazione da parte dei cittadini a tutti gli eventi proposti, concludendo con l’ultima serata (la tradizionale polentata) che ha visto presenti più di 800 persone. L’ex stazione ferroviaria in questi giorni si è trasformata in punto di ritrovo per serate mangerecce, musica ma anche magia; un simpatico trenino ha condotto grandi e piccini alla scoperta della città e la piazza XX settembre, come di consueto, ha ospitato le giostre. Grandi emozioni poi al Santuario di Ripoli, dove sabato 9 settembre è avvenuta, alla presenza del sindaco Mauro Astesano e della direttrice Rosemarie Braendle la consegna presso l’Istituto Civico Musicale “G. Donadio” delle borse di studio “Elizabeth Wahn-Goletti” agli studenti. Ed ancora le varie funzioni religiose, a Dronero, Ripoli e Foglienzane, importanti momenti di fede per la comunità.

“Sono stati giorni sicuramente impegnativi ma assolutamente bellissimi - dicono dalla Pro Loco - grazie di cuore a tutti. Insieme abbiamo reso omaggio alla nostra bella Dronero!”

Oltre alla collaborazione con i Comuni, i festeggiamenti patronali a Dronero sono stati possibili grazie al contributo della Banca di Caraglio e della Fondazione CRC, nonché con il coinvolgimento di altri enti ed associazioni locali.