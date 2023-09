Valentina Nastasi, la Bela Trifolera 2023. "Dedico la vittoria al mio gruppo di musici e sbandieratori"

Vent'anni, una vita veloce tra lavoro a Carrù e Bene Vagienna, il gruppo di Musici e Sbandieratori ad Alba e tanti sogni per il futuro: Valentina Nastasi, Bela Trifolera 2023, è ancora scintillante e adrenalinica.

Ci racconti il momento dell'incoronazione.

"Ero molto emozionata e non me l'aspettavo. Per me era già un grande risultato essere insieme alle altre dieci ragazze. Non ho capito subito che avevo vinto, non sapevo bene cosa fare".

Sensazioni particolari?

"Una grande contentezza, soprattutto perché il gruppo di Sbandieratori e Musici della Città di Alba, che rappresentavo, non aveva mai vinto".

Che rapporto ha con loro e con la città di Alba?

"Gli sbandieratori sono un gruppo di amici, che mi ha accolto, con cui condivido una passione e con cui sto bene. Sono persone simpatiche e divertenti. Alba l'ho vissuta e la vivo soprattutto attraverso di loro: è una città che mi piace e che sono molto contenta di poter rappresentare".

Attualmente studia o lavora?

"Lavoro in due diversi studi di commercialisti a Bene Vagienna e Carrù. Non mi pesano i chilometri per raggiungere gli amici albesi. In futuro vorrei fare qualche corso specialistico o magari iscrivermi a una laurea triennale. Uno dei miei obiettivi è quello di migliorarmi in ogni settore".

Quali sono i suoi pregi?

"Credo di essere una persona genuina, curiosa a cui piace stare in gruppo, condividere e trovare sempre un equilibrio nelle situazioni. Penso anche di essere disponibile, sempre pronta ad aiutare".

Le piacerebbe continuare con i concorsi di bellezza?

"Non lo escludo, ma non so se sono all'altezza. Non amo truccarmi e sono una persona semplice, acqua e sapone. Qualità, che per fortuna, sono state apprezzate dalla giuria albese".

[Foto Mauro Gallo]