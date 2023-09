Svelato il nuovo logo realizzato per il Comune di Villanova Mondovì

Nuova veste grafica per il Comune di Villanova Mondovì che, ieri sera, giovedì 14 settembre, ha svelato il logo realizzato dal villanovese Leonardo Garelli di 037Studio, che sarà utilizzato per eventi, manifestazioni ma anche per i social e le pagine web del comune.



“Con questa serata entriamo nel pieno dei festeggiamenti - ha detto il sindaco Roberto Murizasco - Dopo il successo di VillaSport con che ha registrato numeri che non ci aspettavamo e la sera con il concerto degli Swing & Soda e questa sera presentiamo un’altra novità”.







“L’idea alla base era quella di rinnovare l’identità e la veste grafica relativa al Comune - ha spiegato l'assessore Giacomo Vinai - Volevamo un qualcosa che rappresentasse i villanovesi e catturasse l'attenzione di chi arriva da fuori. Un biglietto da visita da solo però non basta, bisogna lavorare in modo di qualità, come ha fatto il nostro grafico Leonardo Garelli e ora a questo seguirà il lavoro dell’amministrazione”.

Per realizzare la nuova grafica vi è stato un approfondito confronto con lo storico maestro Giovanni Battista Rulfi, memoria storia di Villanova che ha fornito dettagli e aneddoti che hanno portato alla scelta dei colori: il rosso, legato alle 'terre rosse' e alla storia commerciale villanovese legata alla produzione dei mattoni e il blu che vuole ricordare le imprese delle Ceramiche Musso.

Abbandonato da anni, il sito dell’ex ceramica, rappresenta una parte importante della satira industriale del paese, risalente ai primi dell’800.

La produzione, portata avanti per oltre cento anni e cessata nel 1990, ha visto una importante riconversione: dalla produzione di ceramica, alla produzione di resistenze per i voli aerei. E proprio per questo il comune ha scelto il blu, per celebrare la ceramica, ma anche quello slancio che portò l’industria Musso a produrre le resistenze che vennero utilizzate per l’Apollo 9.

"Infine è stato aggiunto un hashtag #maiferma - hanno spiegato nel corso della presentazione - Sappiamo quanto oggi i social siano parte integrante della comunicazione e vogliamo sfruttarli per promuovere il nostro territorio".

Al termine della presentazione Leonardo Garelli ha omaggiato i presenti di una stampa numerata con il nuovo logo, la numero 1 è stata consegnata al sindaco.