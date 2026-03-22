A Priocca la Marcia della Pace organizzata dalla Vicaria Valle Tanaro [FOTOGALLERY]

Il meteo avverso che ha caratterizzato la prima domenica di primavera non ha fermato l’edizione 2026 della "Marcia della Pace", un appuntamento che la Vicaria Valle Tanaro e i gruppi di catechismo dei sei centri che ne fanno parte organizzano da anni con l’intento di unire le comunità di questo angolo della Sinistra Tanaro attorno a messaggi di fratellanza e di rifiuto delle guerre quale strumento per la risoluzione dei conflitti.

Oltre 200 le persone che nel pomeriggio si sono così riunite a Priocca, sede scelta per l’edizione di quest’anno, provenienti dallo stesso comune, da Castagnito, Magliano Alfieri, Castellinaldo e Govone, per condividere riflessioni, musiche e canti nei quali i presenti hanno declinato il titolo di questa edizione, "Strumenti di pace".

Tra i loro, immancabile la presenza dei gruppi Alpini, mentre tra gli interventi si annovera quello di fra Davide Uziard, religioso originario di Bra, che dallo scorso settembre fa parte della fraternità cappuccina di Vigevano.