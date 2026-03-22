Referendum, aggiornamento delle 19: il Piemonte raggiunge il 41,57%, la Granda si attesta al 42,2%

Alle ore 19 di oggi, domenica 22 marzo, il secondo rilevamento ufficiale sull'affluenza alle urne mostra una partecipazione in crescita. A livello regionale, il Piemonte ha raggiunto un'affluenza del 41,57%.

La provincia di Cuneo, che alle 12 trainava la media regionale, si riallinea ora perfettamente al dato piemontese: nella Granda ha votato il 42,2% degli aventi diritto (il dato è ora definitivo, calcolato su 685 sezioni scrutinate su 685).

Guardando al resto della regione, a guidare la classifica dell'affluenza è ora la provincia di Novara (42,85%), seguita da Biella (42,32%) e Alessandria (41,89%). Recupera terreno la provincia di Torino, che dal 12,65% della mattinata balza al 41,14%, in perfetta media regionale.

Per quanto riguarda il Cuneese, i dati delle ore 19 sono i seguenti: Fossano si porta in testa superando la media provinciale con il 42,53%. Seguono a ruota Alba, che tocca il 41,08%, e Bra con il 40,04%.

Sono ora disponibili i dati aggiornati per il capoluogo Cuneo (che alle 12 registrava l'ottimo 18,24% e alle 19 sale al 45,29%), Mondovì (43,11%), Saluzzo (42,12%) e Savigliano (43,09%), per i quali le sezioni hanno trasmesso le percentuali definitive della fascia serale.

Cresce anche l'affluenza nei piccoli comuni: Moiola, dopo aver dominato alle ore 12, alle 19 registra un notevole 58,54%. Spiccano i dati di Perlo (54,84%), Roddino (51,27%), Montezemolo (51,09%), Gaiola (50,97%), Sambuco (50,72%), Paroldo (50,34%) e San Benedetto Belbo (50%).

Tra le curiosità, si segnala il grandissimo balzo in avanti di Castelmagno: alle 12 era tra i comuni con la partecipazione più bassa (8,70%), mentre alle 19 l'affluenza è schizzata al 45,65%. A registrare i numeri più bassi, tra i dati finora pervenuti per questa fascia oraria, c'è invece Elva, ferma al 10,45%.

L'ultimo dato ufficiale sull'affluenza per la giornata di oggi sarà diramato dopo la chiusura delle urne, prevista per le ore 23. Ricordiamo che le operazioni di voto riprenderanno regolarmente domani mattina.