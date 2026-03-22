Monopattini elettrici, dal 16 maggio scattano targa e assicurazione obbligatorie: multe fino a 400 euro

A partire dal 16 maggio diventano obbligatori targa e assicurazione per i monopattini elettrici circolanti in Italia. È stato infatti pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del direttore generale per la Motorizzazione che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Decreto, che è entrato in vigore il 18 marzo, concede ai proprietari di monopattini 60 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, facendo scattare a tutti gli effetti l’obbligo di targa, e conseguentemente anche di copertura assicurativa, a partire dalla data del 16 maggio. Lo ricorda Assoutenti.

In base a tale provvedimento potranno accedere alla piattaforma i cittadini, tramite Spid di secondo livello o carta di identità elettronica, attraverso il Portale dell'automobilista, legali rappresentanti o persone munite dei relativi poteri di rappresentanza delle imprese, personale degli studi di consulenza automobilistica. Su tale piattaforma sarà possibile presentare istanza per il rilascio della targa, prenotare il ritiro del contrassegno presso gli uffici della Motorizzazione o degli studi di consulenza automobilistica, comunicare furti o smarrimenti della targa o richiederne la cancellazione.

Il contrassegno identificativo dei monopattini non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, attraverso l’associazione tra i codici della targa e il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere installato sul parafango posteriore del mezzo o sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. Il costo della targa (da pagare tramite sistema PagoPa) è fissato in 8,66 euro, di cui 5,03 euro per il costo di produzione, 1,11 euro per l’Iva, 2,52 euro quale quota di maggiorazione destinata alle attività finanziate dall’art. 208, comma 2, Codice della strada (formazione, segnaletica, sicurezza stradale).

Con l’entrata in vigore della targa scatterà anche l’obbligo di assicurazione per i monopattini – analizza ancora Assoutenti – Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 prevede infatti che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile”.

Una copertura che riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, e il cui costo varia dai 25 ai 150 euro all’anno, a seconda del tipo di polizza e delle garanzie aggiuntive scelte. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di targa o di assicurazione, il proprietario del monopattino incorre in una sanzione che va dai 100 ai 400 euro.

“Auspichiamo che dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per i monopattini non si ripeta la speculazione e la discriminazione territoriale, e che i premi assicurativi siano uguali in tutta Italia, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse”, afferma il presidente Gabriele Melluso.

(Mst/Adnkronos)