Fossano: ultimo giorno per il Motoraduno Internazionale di Primavera [FOTO]

Battute finali, malgrado il maltempo di oggi, domenica 22 marzo, per la seconda e ultima giornata del "Motoraduno Internazionale di Primavera" di Fossano.

La mattinata è stata l'occasione per assistere, insieme allo speaker Fantaroby, al sindaco fossanese Dario Tallone e alla sua Giunta, nonché alle varie autorità civili e militari, alla santa messa celebrata da "don Biker" Mario Dompè, alla benedizione delle moto presenti e al rito dell'ammaìna-bandiera. Sono proseguite anche una serie di premiazioni ai vari protagonisti di giornata.

L'appuntamento si tiene ormai come da tradizione grazie al Comune e al Motoclub Fossano, realtà ultranovantenne guidata dal presidente Gianni Mina, anche lui ovviamente presente insieme a tutto il suo direttivo, con la collaborazione della Federmoto e degli sponsor.

Oggi in piazza Diaz, cuore principale degli eventi insieme al "Food Park", era anche presente il padrino d'eccezione per quest'edizione, Roberto Rolfo. L'ex gloria della MotoGP, con la sua scuola di pilotaggio RR44, ha prima salutato il suo pubblico munito di ombrello e offerto a tutti gli appassionati lezioni di guida sicura. Ha presentato inoltre, insieme allo sponsor storico di lubrificanti Cuneo Lube, che quest'anno compie i 50 anni di fondazione, il nuovo abbigliamento e il materiale brandizzato, per capire subito l'identità del progetto.

Ai suoi fan ha spiegato cos'è la RR44: "È una scuola di pilotaggio nata nel 2017. Qui adottiamo moto intermedie, le pit bike, con ruote da 12 pollici, permettendo di insegnare a tutti il corretto posizionamento in sella, allenando anche piloti o coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo, ovviamente in sicurezza. Generalmente la preparazione avviene nei kartodromi, il più vicino in zona è quello di Busca. La mia scuola poi si estende nel nord Italia, in Spagna e a Dubai. Consiglio a tutti gli interessati di provare le esperienze in pista in moto, capendo le traiettorie e le posizioni, insegnate però su kartodromi con velocità ridotte rispetto ai circuiti di Mugello e Misano".

I centauri hanno inoltre offerto gli ormai classici 58 secondi di rumore, in onore del numero di moto del compianto pilota professionista Marco Simoncelli e di tutti gli amici scomparsi.