Il Rotary Club Canale Roero promuove “A tu per tu con lo psicologo”

“Non è da matti andare dallo psicologo! - afferma giustamente Carlo Porro, sindaco di Castagnito, uno dei sostenitori dell’iniziativa del Rotary Club Canale Roero che si svolgerà nel mese di settembre - "Non bisogna aver timore di condividere i propri disagi con chi può indicare il percorso migliore per venir fuori da qualche difficoltà momentanea”.

L’iniziativa intitolata “A tu per tu con lo psicologo” sarà un momento individuale e di ascolto per ogni persona che ne senta la necessità.

I tre incontri informativi proposti hanno come obiettivo informare e chiarire alle persone quali sono gli eventuali percorsi e servizi sul territorio per affrontare disagi come ansia, difficoltà legate alla genitorialità, disturbi psicosomatici, difficoltà relazionali o correlate ad eventi di vita particolari.

Le serate si svolgeranno il 19 settembre alle ore 19.30 nella chiesa SS.Annunziata - piazza Roma a Guarene, il 21 settembre alle ore 20.30, nella Biblioteca Civica di Castagnito - via C. Battisti 2, e il 28 settembre alle ore 20.30 nella Casa della Salute - via Roma 31 a Montà d’Alba.

Collaborano per il polo territoriale di Montà la dottoressa Miriam Morone e per il polo territoriale di Castagnito la dottoressa Chiara Arduino.

Ad ogni persona si offrirà un pacchetto complessivo di cinque colloqui il cui costo sarà a carico del Rotary Club Canale Roero. Il servizio sarà disponibile su appuntamento dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024. Ogni colloquio avrà la durata di 45-50 minuti.

“Si tratta di un servizio prezioso in tempi post Covid dove si è assistito ad un aumento dei casi di malessere psicologico, purtroppo anche fra i giovani, che possono essere attenuati con l’aiuto di un esperto” conclude Carlo Porro.