Alla Croce Rossa di Dronero una serata di presentazione per nuovi volontari

“In più ci sei anche tu!” questa la frase che apre all'appuntamento di venerdì 29 settembre, a Dronero, quando avverrà la presentazione del nuovo corso per diventare volontario della Croce Rossa.



L’incontro si terrà alle ore 21 presso il Comitato locale, in via Luigi Einaudi. Una serata di presentazione, per fare conoscere a tutti gli interessati le varie iniziative ed attività di quello che è un prezioso riferimento per l’intera comunità.



Dronero e la Valle Maira sono alla ricerca di nuovi volontari.



“Ne abbiamo davvero pochi - spiega il presidente del Comitato di Dronero Aldo Chiapello - addirittura non abbiamo nessuna nuova entrata in alcuni paesi dell’Alta Valle come ad esempio Acceglio, dove già i volontari si contano sulle dita di una mano.”



Un appello importante, rivolto in particolare ai giovani.



“Abbiamo bisogno soprattutto di ragazzi e ragazze che vogliano mettere a disposizione un po’ del loro tempo libero. Far parte della Croce Rossa significa impegnarsi in umanità, attenzione e cura nei confronti degli altri. È una missione che diviene un vero e proprio stile di vita, un diverso sguardo. Si hanno poi competenze utili per essere un punto di riferimento per le persone, ad esempio per il vicino di casa anziano o magari se ci si trova in luogo pubblico ed una persona si sente male. È un’esperienza altamente formativa, che non si esaurisce nel turno che viene fatto e che soprattutto lascia un’impronta profonda all’interno della mente e del cuore. Un sorriso ha un valore inestimabile! Saremo lieti, venerdì 29 settembre, di accogliere tutti coloro che sono interessati a diventare parte di questa nostra famiglia.”