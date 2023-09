Cuneo, via Luigi Gallo non sarà più un "inferno di viabilità": i ringraziamenti dei residenti

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dai residenti di via Luigi Gallo a Cuneo relativamente alla situazione del traffico e della viabilità locale.



Cuore della questione l’opzione di parcheggio su entrambi i lati, che restringe esageratamente la carreggiata. Segnalata da una precedente lettera dei residenti, il fatto è stato anche discussione nel consiglio comunale di settembre grazie a un’interpellanza presentata da Ugo Sturlese.



***

Gent.le direttore,

a nome mio e degli abitanti di via Luigi Gallo che rappresento in questo frangente, volevamo ringraziare l'intero consiglio comunale per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la segnalazione di autentico pericolo dovuto alle difficoltà di transito in questa via parallela al Viale Angeli, l'unica rimasta in centro città con il posteggio su ambo i lati con tutte le difficoltà che ne conseguono al transito. Abbandonata da troppi anni anche sotto il punto di vista del manto stradale e della segnaletica orizzontale, finalmente avrà l'attenzione che merita a questo degrado accumulatosi in tanto tempo.



È comprensibile quanto sia complicato avere tutto sotto controllo da parte degli amministratori, ma pensiamo che con le segnalazioni e il dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni alla fine si riescono a trovare soluzioni soddisfacenti ai problemi.



Un ringraziamento va anche agli organi di stampa che in queste settimane hanno contribuito, con lo spazio messoci a disposizione, per sostenere questo dialogo costruttivo.