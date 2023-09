Vicoforte, in partenza tutti i servizi scolastici gestiti dal comune

A Vicoforte i servizi di trasporto alunni, pre-scuola e doposcuola sono stati avviati.

La prima settimana ha avuto un’importante fase di rodaggio sia a causa degli orari ridotti dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria) e sia per parecchie iscrizioni pervenute negli ultimi giorni.

"Abbiamo approfondito tutti i servizi con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e dei costi, tenendo anche conto della dotazione del personale del Comune che necessita di essere potenziata, ma non può esserlo in tempi brevi." - commenta l'assessore all'organizzazione e al bilancio, Mario Viola - "In particolare l’esternalizzazione di parte del servizio di trasporto scolastico ci consente di sperimentare un modello che, se funzionante e contenuto nei costi, potrà essere ripetuto. Anche l’esternalizzazione del pre-scuola e del doposcuola ci consente un efficace controllo della gestione e dei costi, anche grazie alla soluzione di mantenere interna la mensa del doposcuola.

Due le novità principali per questo nuovo anno scolastico: la prima riguarda l’esternalizzazione di parte del servizio di scuolabus, affidato al Consorzio DGR bus, che assicura anche l’assistenza per il trasporto dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

La seconda è la gestione dell’assistenza all’ingresso, anche per gli alunni della scuola primaria dalle ore 7,15 che, abbinata al doposcuola che terminerà alle ore 18, consente di offrire, per tutti alunni che frequentano le scuole vicesi, un servizio molto ampio alle famiglie per la gestione delle loro esigenze familiari; entrambi i servizi sono affidati al “Bosco delle scoperte” di Fabiola Dutto, mentre la mensa del doposcuola sarà gestita direttamente dal Comune con l’ottima cucina che già prepara i pasti per la scuola dell’infanzia.

Resta invariato il servizio mensa per la scuola primaria del martedì, giorno di rientro, che è stato affidato a ditta esterna Essegi di Sibilla.