Come sbloccare l'iPhone senza password?

Non c'è parte del mondo ben civilizzata in cui non si possa trovare un utente di iPhone. Apple ha attirato molti clienti conquistando la loro fiducia e fornendo servizi eccezionalmente validi. Una delle caratteristiche uniche che hanno reso l'iPhone così popolare sono le sue funzioni di sicurezza. La sicurezza dell'iPhone è un vantaggio per tutti gli utenti, perché permette loro di essere certi che i loro dati siano al sicuro. Tuttavia, non sempre è un vantaggio, perché a volte le persone hanno difficoltà a sbloccare il proprio iPhone .

Quando ciò accade, le persone di solito si recano presso i centri di assistenza, ma devono pagare molto per i servizi. Solo pochi sanno che esiste un'opzione migliore: gli strumenti online. Nel corso del tempo sono stati sviluppati nuovi strumenti che possono aiutare a sbloccare l'iPhone senza codice.

Modi per sbloccare l'iPhone senza codice di accesso

Sapere che esistono questi modi e strumenti non è sufficiente per risolvere il problema. Se avete lo stesso problema, leggete qui sotto per saperne di più su questi metodi. Imparerete anche qual è il migliore e il più preferito e come funzionano questi metodi e strumenti.

TunesKit

Se classifichiamo gli strumenti in base alla qualità, TunesKit è degno di essere al primo posto. TunesKit può essere un asso nella manica per i vostri problemi di "sblocco dell'iPhone senza passcode". TunesKit è uno strumento ufficiale per sbloccare un iPhone senza codice di accesso. L'utilizzo dello sbloccatore per iPhone TunesKit può essere il metodo migliore e più affidabile che possiate provare.

Inoltre, lo strumento TunesKit può essere utilizzato pienamente anche sugli ultimi modelli di iPhone. Tra tutti i metodi o gli strumenti presenti nella nostra lista, raccomandiamo TunesKit come il migliore. Il motivo è la reputazione e la comprovata efficienza di TunesKit.

Passi per sbloccare l'iPhone con TunesKit

Utilizzare TunesKit potrebbe essere più facile che utilizzare qualsiasi altro strumento o trucco. Si tratta di pochi e semplici passaggi che richiedono alcuni clic e niente di più. Tuttavia, è necessario un computer (o un portatile) per reimpostare con successo l'ID Apple sul vostro iPhone.

Dopo esservi assicurati di questo, seguite attentamente i passaggi:

Collegare l'iPhone e il computer: Come abbiamo detto, è necessario collegare un computer all'iPhone bloccato. Utilizzate un semplice cavo. TunesKit rileverà la connessione e completerà la procedura non appena sarà stabilita.

Modalità DFU: Assicurarsi che il telefono sia in modalità DFU nel passaggio successivo. Una volta accertato ciò, toccare l'icona "next".

Scaricare il firmware: Questo passaggio contiene molte informazioni relative al vostro iPhone. Assicuratevi che tutte le informazioni corrispondano a quelle presenti sul vostro dispositivo. Se qualcosa sembra sbagliato, è necessaria una correzione manuale. Dopodiché, scaricate il firmware.

Sbloccare l'iPhone: Nell'ultimo passaggio è possibile sbloccare facilmente il dispositivo. Basta fare clic sull'opzione o sul pulsante "sblocca".

Guardate questo video per saperne di più:

Pro e contro dell'utilizzo di TunesKit per sbloccare l'iPhone

La discussione precedente è un motivo sufficiente per utilizzare lo sbloccatore TunesKit per iPhone per i vostri scopi. Tuttavia, non sarebbe corretto se non foste a conoscenza di tutti i pro e i contro dell'utilizzo di TunesKit. I pro e i contro dell'utilizzo di TunesKit iPhone unlocker sono:

Pro:

È compatibile con tutte le versioni di iOS, anche la più recente, iOS 16.

Consente di sbloccare l'iPhone senza passcode o Face ID, e anche in pochi minuti.

In molti casi, è possibile non perdere alcun dato dal dispositivo durante la procedura.

Non solo iPhone, ma è anche compatibile con altri dispositivi iOS, come gli iPad,

Contro:

L'unico inconveniente dell'utilizzo dello sbloccatore TunesKit è che non è gratuito.

iTunes

iTunes è diventato un nome molto popolare negli ultimi anni. Questo perché iTunes è riuscito a fornire soluzioni per molti problemi dell'iPhone. L'iPhone deve affrontare regolarmente problemi comuni per i quali i clienti potrebbero dover pagare molto presso i centri di assistenza. D'altra parte, iTunes ha fornito soluzioni a questi problemi a costi molto bassi o addirittura nulli in alcuni casi.

La più comune è quella di sbloccare un iPhone senza codice di accesso. iTunes fa anche questo, ma c'è una condizione per farlo. È possibile utilizzare l'iPhone senza password utilizzando iTunes se il dispositivo è stato sincronizzato con lo strumento iTunes.

Procedura per sbloccare un iPhone con iTunes

Al punto 1, collegare il computer e il dispositivo tramite un cavo.

Avviate ora lo strumento "iTunes" e connettetevi con il vostro dispositivo.

Dopo aver fatto ciò, andate alla sezione di riepilogo

A questo punto, apparirà l'opzione "Ripristina iPhone". Fate clic su di essa e il gioco è fatto. Il vostro iPhone è ora sbloccato con successo.

Tramite Siri

Molti ritengono impossibile utilizzare Siri per rimuovere il proprio ID Apple senza password. Questo è ovvio perché usare Siri per sbloccare un iPhone non è uno strumento o un'app, ma solo un trucco. Questo trucco può richiedere tempo e a volte non funziona nemmeno, soprattutto sugli iPhone di nuova generazione.

Tuttavia, questo trucco ha dei vantaggi, come quello di non costare un centesimo. Inoltre, quando si usa questo trucco, non c'è la possibilità di perdere i propri preziosi dati. Questo trucco non è considerato più efficiente, quindi i passaggi non vengono discussi qui. Tuttavia, è possibile trovare facilmente i passaggi su YouTube, se attirano la vostra attenzione.

Attraverso "Trova il mio telefono"

Trova il mio telefono è una funzione utile se non riuscite a trovare il vostro telefono. Inoltre, in caso di furto, ha aiutato molte persone. Tuttavia, solo pochi sanno che può sbloccare il telefono se si dimentica l'ID Apple del dispositivo.

Anche questo è un trucco e non prevede l'uso di uno strumento certificato; per questo motivo è poco consigliato. Inoltre, c'è il rischio che tutti i dati vengano cancellati dall'iPhone. Questi due motivi sono sufficienti per consigliare di non correre rischi provando questo trucco.

Conclusione

Aprire l'iPhone senza password può essere una sfida, ma è fondamentale ricordare che strategie e dispositivi specifici sono più adatti a circostanze specifiche. Sia che si decida di utilizzare iTunes, iCloud o un software di terze parti, è essenziale seguire le indicazioni con cautela e tenere conto dei potenziali rischi connessi.

Durante i tentativi di sbloccare l'iPhone senza codice di accesso, è importante tenere sempre in considerazione la sicurezza delle informazioni e del dispositivo e, se necessario, rivolgersi a un professionista. Ricordate di rimanere informati sugli ultimi aggiornamenti e sulle caratteristiche di sicurezza di Apple per prendere la decisione migliore per le vostre specifiche circostanze.