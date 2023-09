Dalla Granda a Pontida per il ritrovo della Lega

Nella giornata di ieri, domenica 17 settembre, numerosi pullman sono partiti dalla Provincia di Cuneo con destinazione Pontida per il ritrovo della Lega Salvini Premier. Come ogni anno numerosa la presenza dalla Granda per ascoltare il Segretario Federale Matteo Salvini, oltre all'ospite di quest'anno Marine Le Pen.

"Un grazie va a tutti i militanti e simpatizzanti che hanno partecipato - commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - Pontida rappresenta per noi una battaglia per la Libertà, ancor più a fronte dei concreti passi che abbiamo fatto verso l'autonomia differenziata. Partendo da Pontida rinnoviamo inoltre le nostre battaglie per la Granda e il nostro impegno per il nostro territorio".